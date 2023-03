Cine club Hecatombe

Y la función continúa. Es continua, como las que había antes en los cines de reestreno que presentaban dos películas sin interrupción, rotativas, hasta que cerraban el teatro, como el Caldas en Bogotá, o el Capitol en Cartagena, antes de ser de cine rojo.

En cartelera, en los Multiplex Colombia y Cartagena, se exhiben historias de suspenso, de terror, tragicomedias, dramas de contenido bélico, político, de mafia, de denuncia social, que mantienen al público bastante alterado más que entretenido.

Las producciones son nacionales, regionales, y coproducciones con aportes significativos de países latinoamericanos y asiáticos, y en menor proporción con aportes europeos y norteamericanos. Hay que destacar que los elencos son en su mayoría de actores y actrices naturales, que están a la altura de Meryl Streep, Viola Davis, Mario Moreno, Jack Nicholson o Al Pacino, entre otros. Construyen personajes tan disímiles, con carácter, tan bien estructurados, que nos recuerdan a Juan y a Evita Perón, a la Chimoltrufia, a la Chilindrina, a Gregorio Samsa, al Joker y Harley Quinn, a Cantinflas en Su Excelencia, a Jack Torrance.

Hay guionistas con mucha experiencia que delinean tramas que pueden ser en algún momento predecibles, pero con maestría dan unos giros que no dejan de sorprender. Las diatribas, soliloquios y diálogos que denotan muchas veces incoherencias, están llenos de fuerza; los intérpretes interiorizan las emociones que trasmiten de una manera contundente para parte de la audiencia, sin embargo, la reiteración tiende a cansar, y cuando eso sucede, los hábiles escritores sacan un as bajo la manga y mantienen el interés de fanáticos, curiosos y crítica. Los directores también muy reconocidos por su ingenio, sagacidad y manejo de lo absurdo, a pesar de escenarios comunes, saben cómo no repetirse, lo cual redunda en la taquilla que llena los bolsillos de los que han invertido en estas joyas.

La propuesta de valores nuevos a la sociedad genera controversia, pero los voceros de las productoras con el manejo experto del márketing, logran que el interés se mantenga, buscando que se puedan realizar más gemas, especialmente del llamado cine de desastre, para que la saga sea mas larga que la de Freddy Krueger o la de Rápido y Furioso.

Los entendidos destacan a “Cinismo en azul”, “Venganza y amarguras”, “El derecho a atropellar”, “Ángeles del siglo XXI”, “Yo, Dios”, “Ciegos, sordos y parlanchines”, “La marrana flaca”, “Los nuevos redentores”, “Ni yo me lo creo”, “La insoportable maldad del no ser”, “Ignorancia y atrevimiento” “Desidia y apocalipsis” y muchos más títulos que recomiendo analizar en otras sesiones del Cine Club.

Les recuerdo que esto es pura ficción y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¡Que viva el cine!

*Abogado y ejecutivo empresarial.