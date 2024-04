Ciudad Amable

Preplay.com publicó un escalafón de ciudades colombianas en función de la educación de sus habitantes en el que Santa Marta, por encima de Bogotá, se consolida como la peor y Cartagena figura, no con la lectura pretenciosa de ser la segunda más educada después de Manizales, sino como una de las menos groseras. Es una medición de cultura ciudadana y para los cartageneros es fácil percibir nuestras conductas auditadas: es común ver en Ara o D1 a los “despistados” que se pasan directo a la caja cuando en un pasillo la cola se extiende... y qué decir en las filas de Transcaribe. En las vías, es muy raro que un motociclista respete un semáforo, el sentido permitido o la prohibición de ir por el carril “solo bus”, amén del “zigzagueo” entre los carros. La sevicia cuando se acelera al ver a unos “pobres cristianos” intentando cruzar por la cebra, es como si se compitiera a ver quién pone a correr más gente, así como es normal que el peatón se atraviese por cualquier parte o con el semáforo peatonal en rojo. El espectáculo de envolturas, tusas y pepas pasando por uno que otro chicle y escupitajo, tirados desde los vehículos o por los de a pie, especialmente en sitios como Bazurto, pero con desperdicios hacia el caño. El arrume de basuras en todas las vías. El parar a dejar y recoger pasajeros, además del parqueo, en sitios prohibidos. En extinción, ceder el puesto a damas y personas mayores. El galimatías de escuchar discusiones, instrucciones o regaños por celular; qué desagradable es hacer “cardio” en un gimnasio mientras la vecina de máquina, con el galillo más afinado, le indica a la empleada cómo hace el pollo o estilo Gestapo, interroga al marido haciéndole seguimiento. Menos mal que no se incluyó la impuntualidad, que se agrava con la interrupción de reuniones, con la “saludadera” del que llega a destiempo. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de conciudadanos recoge las minas quiebrapatas de sus mascotas y que nos distingue la característica que nos salvó del desagradable top de urbes incívicas: la amabilidad cartagenera, ese gran valor raizal, de tratar con cordialidad, sonreír, colaborar, hacer favores, nuestro calor humano, debemos sumarlo a otros, para ser una ciudad con mucha calidad de vida. Pensar y accionar teniendo en cuenta a los demás nos enaltece. Debemos destacar ese don de gentes tan cartagenero, para fortalecer las fiestas de la Independencia, de la Candelaria, el Concurso Nacional de Belleza, los diferentes festivales e inventarnos más eventos culturales y deportivos en función de lo que somos, gente alegre, amable y resiliente. P. D. A los carruajes tirados por caballos o eléctricos, en Cartagena se les dice coches, no carrozas, que mañana nos llenamos la boca diciendo que aquí siempre se les ha dicho de esa manera, así como hoy es la arepa a la empanada con huevo.

*Abogado y ejecutivo empresarial.