Ciudadanía y civilidad

Todas las ciudades se van construyendo, por lo menos en los aspectos sociales y culturales, esto es, en lo relacionado con la convivencia, el bienestar, la calidad de vida, las expectativas de futuro, sobre un conjunto de pilares o columnas sobre las cuales van descansando no solo esos atributos, sino en general todos los demás, como la productividad, los ingresos, el mercado y tal vez los más importantes, la sensación de felicidad y posibilidad de realizarnos como seres humanos.

La calidad o fortaleza de esas columnas son determinantes para establecer la coherencia que existe entre lo que se muestra hacia afuera, con lo que en realidad sucede dentro de cada ciudad. En algunas ciudades esas expresiones de lo que ocurre a su interior son claras y generan pocas posibilidades de confusión, a pesar de que en el fondo la percepción de cada persona tiene que ver directamente con las formas en que se logra insertar en la ciudad.

Dos de esas columnas cada vez más determinantes, pero también cada día más confusas e incomprensibles por lo menos en nuestra Cartagena, son la civilidad y la ciudadanía, que podríamos afirmar que se expresan como las dos caras de una misma moneda, o mejor, como dos caras de un poliedro. Estos términos hacen referencia a los comportamientos que ocurren dentro de una ciudad, asociados con deberes y derechos, con reconocimiento del ‘otro’ como sujeto de derechos, con el acatamiento a unas normas y leyes, pero en especial a unas pautas culturales que no siempre son explícitas, pero son las que hacen la diferencia, pues cuando me comporto de una manera en el escenario de lo público, lo hago pensando que los demás van a actuar de la misma manera. La civilidad y la ciudadanía hacen referencia a dimensiones que ocurren a cada momento en nuestras relaciones en la ciudad, como por ejemplo el trato entre dos o más personas, son relaciones que se sustentan en el sentido común, en especial, en lo que se asume como la regla de oro de la convivencia, que no es más que no hacer a otros, lo que no esperamos que nos hagan a nosotros.

Lo que viene ocurriendo en Cartagena, exacerbado en los últimos días en todos los barrios y cada vez más evidentes en el sector turístico del Centro Histórico y Bocagrande, tiene que alarmarnos, tiene que producir efectos, desde la administración, que estimamos es uno de los responsables de estos comportamientos, hasta todos los gremios, trabajadores y en general de todos los ciudadanos.

De no producirse cambios reales y efectivos en la aplicación del Código de Policía, como un instrumento legal, así como otra serie de medidas desde todas las instancias, estaremos entrando en una espiral de agresividad y violencia que nos llevará a escenarios no deseados, inmanejables e imprevisibles. Esperamos acciones concretas desde la administración, empezando por la coherencia entre las acciones y el lenguaje utilizado y el ejercicio legítimo de la autoridad.

*Sociólogo.