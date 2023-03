Cleptocracia y nepotismo

Demóstenes se considera uno de los 10 mejores oradores ateniense, aprendió retórica y también a modular su prosodia, perfeccionó al máximo el tono de su discurso, haciéndolo preciso, idealista, pasional, preparado y rápido, su elocuencia constituye una proeza que refleja pasajes de la historia y de la política en la antigua Grecia. Nacido en Atenas en el 384 a. C. falleció en la isla de Calauria en el 322 a. C.

En Noches Áticas, Aulio Gelio cuenta que llegaron unos embajadores de la ciudad de Miletos y sus abogados hablaron ante el público de Atenas a favor de sus peticiones sobre un proyecto, Demóstenes respondió que los milesios no eran dignos de ayuda y que su peticiones no eran una cuestión de Estado; esa noche los extranjeros lo visitaron y le rogaron que no los atacara en público, Demóstenes a cambio les pidió dinero y recibió cuanto había pedido, al día siguiente se presentó en la plaza con una bufanda que le cubría cuello, garganta y boca, argumentando que tenía anginas, varios de la muchedumbre gritaron que lo que tenía era “platangina”.

Se denomina cleptocracia cuando usando el poder del gobernante se institucionaliza el robo de lo público, los mecanismos comienzan con una justificación de impuestos y reformas que hacen creer al ciudadano son para buenos propósitos, es un fenómeno por lo general relacionado con el nepotismo y el clientelismo político, las acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema.

El nepotismo es la tendencia a llenar los cargos públicos de importancia, con familiares, amigos o vecinos, sin importar el mérito, es una forma grave de corrupción que violenta el numeral 2° del Artículo 21, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que coarta el derecho de acceso de todas las personas a ejercer en condiciones de equidad las funciones públicas de su país, al quedar privados de la oportunidad de competir por un cargo.

Uno de los casos más sobresalientes de corrupción en la historia es el resaltado por Sócrates, filósofo que vivió en Grecia del 470 al 399 antes de Cristo, quien hablaba en mercados y plazas públicas y “dudaba de un sistema social y religioso bajo el cual las culpas se perdonaban, dependiendo de la calidad de las ofrendas llevadas a los dioses, de un sistema que privilegiaba a los poderosos y de la cultura dominante de la época”. Libro: Apuntes sobre la historia de la corrupción, Juan Roberto Zabala, 2013.

Me pregunto: ¿Qué le pudo enseñar un padre a su hijo que lo vio grabado recibiendo dinero en bolsas? ¿Con qué fuerza moral lo puede aconsejar, regañar o reconvenir?

*Psiquiatra.