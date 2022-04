Colonizando al otro

He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro”, frase atribuida a José Saramago, son palabras que retumban en mi mente y mi corazón cada vez con más fuerza. Históricamente la humanidad se ha construido y deconstruido sobre escenarios de colonización a través de los cuales se han instituido “órdenes” que responden al ejercicio del poder hegemónico. Mucho o nada sabemos de colonización, pero reproducimos esquemas, patrones y conductas que denotan en mucho la persistencia de este fenómeno. Cuando una mujer como Marbelle ataca a otra como Francia en razón a su raza, a su procedencia, a su ideología; reproduce tal vez sin saberlo patrones patriarcales y coloniales frente a lo que se asume debe ser el rol femenino en un sistema de poder opresor. Mujer que abiertamente reconoció ser agredida por otros reproductores de violencia, incluida su expareja, pero que encuentran en el sistema un espacio desde el cual ha logrado un mayor grado de acción y equivocadamente se asume como plenamente libre. Mujeres queriendo colonizar mujeres. Recientemente en el marco de la Cumbre Mundial de Gobierno, se resaltaba la necesidad de incorporar a la mujer en escenarios de decisión teniendo en cuenta que según la ONU de 193 países solo 12 tienen mujeres presidentas o ministras. Sin embargo, dudo que baste tener participación femenina para la conquista de la igualdad, planteado de esta manera escueta y formal que responde únicamente a criterios numéricos. No es cierto que una persona por ser mujer represente los Derechos de todas las mujeres y encarne las luchas femeninas. Puede ser una mujer que cómoda en el privilegio asuma al igual que cualquier otra persona intereses personales, empresariales, entre otros diversos a los pretendidos en la lucha colectiva de las mujeres. Similar pasa en temas raciales o étnicos. Recuerdo cómo Miguel Polo cuando se creía electo afirmó que cuando una persona decía que no lograba cierto objetivo porque era negro o venía de cierto estrato económico, era excusa de mediocres; o cuando respondía a la pregunta de ¿si existía una deuda histórica con las negritudes? A lo que manifestó que a él nadie le debía nada. La construcción de una verdadera democracia siento, debe pasar por desmitificar la representatividad desde lo formal, y construir desde la deliberación escenarios reales de identidad nacional. Lastimosamente hoy solo vemos un ejercicio político desde la colonización del otro. Desde la violencia, el ataque y el cinismo; en una dinámica superflua, llena de intereses económicos en la que seguimos perdiendo todo: la igualdad, la dignidad humana, y la paz.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.