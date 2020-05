Come tu arroz....

El emperador Kangh Hi, 1600 años antes de Cristo, entendió que para satisfacer las necesidades alimentarias de su pueblo, requería un tipo de arroz temprano en la maduración. Y así nació la variedad yu-mi que se convirtió en sinónimo de arroz temprano y que se recuerda en muchas leyendas, “arroz imperial”.

Hoy, solo los chinos producen alrededor de mil setecientos millones de quintales de arroz: un tercio de la producción anual mundial que hoy llega a cinco mil millones de quintales. En los últimos quince años de 135 millones de hectáreas ha logrado llegar a los 148 millones, se estima que por cada habitante de la tierra hay disponibles 60 kilogramos de arroz, pero la distribución es claramente insuficiente en la guerra contra el hambre especialmente en África, Asia, América Latina donde el arroz ocupa el lugar del pan; calcule que solo un japonés consume 80 kilos de arroz. Hace siete mil años las poblaciones de Asia se nutren de arroz. La mata del arroz tuvo origen en la Isla de Java o en Cambodia. Ni la Biblia ni los egipcios la conocían mientras griegos y romanos la conocían pero la clasificaban como una especia y no un cereal en la “Historia Natural” de Plinio el Viejo se habla de las hojas carnosas de la planta mientras Teofrasto y Strabone fueron más precisos. Y como nos llegó al occidente esta planta milagrosa, el viaje tiene sus lados misteriosos, de pronto Alejandro Magno lo hizo conocer a los griegos, es probable que en Europa la hayan introducido los árabes, otros le dan el mérito a los venecianos, y en un “Libro de Compras” de la casa Saboya aparece que el arroz ya se vendía en Turín en 1300, los monjes de Montecassino habrían seleccionado las primera semillas para el cultivo iniciando su éxito como un alimento de extraordinarias propiedades nutricionales. Pero dirán ustedes: “¿Y a qué viene esta disquisición sobre el sencillo arroz?”.

Desde cuando abrimos nuestro comedor social en San José de los Campanos mi saludo a los amigos y conocidos ya no es “¿cómo te va?”, sino regálame arroz, esta es casi ya una obsesión, pero fíjense ustedes en nuestro comedor de Revivir de los Campanos, estamos distribuyendo alrededor de 300 almuerzos a niños y adultos mayores, eso significa un consumo diario de 25 kilos, semanalmente 125 kilos, por eso mi obsesión. Afortunadamente Caracol, los Megatiendas, los Hilsaca, Tico Rodríguez, Simón Beetar, Roberto Carlos Martínez, Humbertico, Enrico y Ricardo Benedetti, Lourdes de Turbay, mi prima Viviane, los del Castillo, Juan Lemaitre, y tantos donadores más que nos acompañan en esta obra colaboran a llevar a cabo esta empresa que tiene una característica imparable no hay punto de quiebre los niños y los ancianos comen todos los días y Corazón Contento junto a Gabriel “El Indio” Rodríguez nos hemos comprometido a entregar por lo menos 5 almuerzos semanales de lunes a viernes per omnia saecula saeculorum.