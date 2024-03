¿Por dónde comenzar?, ¿lo urgente o lo importante? El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, no es ajeno a este dilema. Él ha empezado su mandato con voluntad y energía, y probablemente continuará ese ritmo durante su mandato en el Palacio de la Aduana. Se ha visto al gobierno local desplegando sus fuerzas en muchos frentes, como iniciar el plan de toma a la Plaza de los Coches, atender asuntos apremiantes de turismo en nuestra ciudad, tapar huecos en las vías, limpieza en Chambacú y más recientemente, en conjunto con el señor Gobernador, buscando una solución integral a El Laguito. Estos son asuntos urgentes que, a medida que han pasado los años, se convirtieron en temas álgidos que no dan espera. Estoy seguro que la administración de ‘Unidos para Avanzar’ está atendiendo todo aquello que se dejó de hacer. Ahora bien, si estos asuntos son urgentes, entonces, ¿cuáles son esos aspectos importantes en los que debe avanzar Cartagena? Sin duda, el principal aliado para cumplirlo es el Plan de Desarrollo, cuya ruta crítica ya empezó y definirá la hoja de ruta para los próximos años de administración. Hoy, los invito a revisar aquellos asuntos importantes, tan importantes que hay que empezar ya, pero cuyos resultados solo veremos tras un trabajo juicioso de varias administraciones. Como el bambú, que toma cuatro años para crecer sus raíces y hacerlas fuertes antes de sacar un pequeño retoño, es así como algunos aspectos importantes de Cartagena requerirán de echar raíces en esta administración, para mostrar sus frutos en varios años. Durante este tiempo, debemos empezar los estudios, avanzar los proyectos en sus diferentes fases, licitar y contratar, todo encaminado a que la ciudad crezca con firmeza y recordar que, como el bambú, estaremos echando raíces, pero el tallo solo se verá después, después de cuatro años. Las capacidades y herramientas del alcalde Turbay han traído esperanza a nuestra ciudad y se espera que al final de su mandato, Cartagena tenga resultados significativos. Es imperativo enfocarse, lo antes posible, en los aspectos importantes de largo plazo que, por su complejidad, requerirán tiempo para desarrollarse. Aquí las fuerzas vivas tendrán que ser muy estratégicas, dejar a un lado egos y encontrar visiones conjuntas. Algunos de estos temas son: pobreza multidimensional (con sus pilares en calidad educativa, vivienda digna y generación de ingresos), el macroproyecto de la Ciénaga de la Virgen (y sus proyectos afluentes, como caños y lagunas, drenajes pluviales y la terminación de la Vía Perimetral) y por último, y no menos importante, los proyectos de orden político (POT y modernización de la Alcaldía) y sembrar los cimientos de una Cartagena justa, equitativa y moderna, que se adentra finalmente en el siglo XXI.