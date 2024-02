¿Cómo regular el mercado del vapeo en Colombia?

En los últimos años hemos sido testigos del creciente interés en los vaporizadores, una alternativa que ha ganado popularidad al ofrecer una opción más segura para aquellos fumadores adultos que buscan dejar atrás los cigarrillos tradicionales. Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) de 2019, aproximadamente 1.1 millones de personas afirmaron haber probado los vaporizadores. Sin embargo, la falta de una regulación clara ha llevado a consecuencias no deseadas, como el consumo de menores, productos de baja calidad y una pérdida de confianza en la industria.

En Colombia se han propuesto 15 proyectos de ley para abordar los desafíos asociados al consumo de vaporizadores, pero lamentablemente, los progresos han sido limitados. Desde RELX, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de vaporizadores a nivel global, apreciamos y agradecemos el actual debate en curso. Creemos firmemente que la discusión basada en hechos representa la mejor alternativa frente al desconocimiento y la desinformación. Estamos convencidos de que la solución a estos problemas radica en el diálogo y no en la prohibición, como se ha evidenciado en experiencias de otros países como México y Brasil, donde la prohibición ha llevado al aumento del contrabando, al riesgo asociado con productos adulterados o defectuosos y al control de rentas ilícitas por parte del crimen organizado.

Es por ello que nos hemos comprometido no sólo a participar activamente en las discusiones regulatorias, sino que estamos dispuestos a contribuir constructivamente a este proceso, trabajando en colaboración con las autoridades y otros actores relevantes para desarrollar una regulación que beneficie a la sociedad en su conjunto, especialmente protegiendo a los menores de edad. Creemos que es fundamental aprender de experiencias internacionales y adoptar un enfoque equilibrado que garantice la seguridad y calidad de los productos, evitando así los efectos negativos de la prohibición o la excesiva restricción que ya se han observado en otros lugares del planeta.

Desde nuestra perspectiva, una regulación efectiva debe basarse en principios claros y concisos. Debe también incorporar las experiencias exitosas de regulación del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Suecia, entre muchos otros países. En primer lugar, y como ya lo mencionamos, debe reconocer y proteger a los menores de edad, implementando medidas similares a las estrategias utilizadas en la regulación del consumo de alcohol. La implementación de controles de edad tanto en puntos de venta físicos como digitales es esencial para asegurar que nuestros productos no lleguen a manos equivocadas.

Incluso, en pro de este bien común, hemos adoptado el “Guardian Program” como muestra de autorregulación y compromiso para proteger a los menores. Este programa incluye verificación previa de edad, una educación proactiva a nuestros distribuidores y modificaciones en el etiquetado para destacar que nuestros dispositivos no son aptos para menores de edad.

La reducción del riesgo es otro principio clave que debe integrarse en la regulación de los vaporizadores. Reconocer que los vaporizadores no son iguales que los cigarrillos tradicionales es esencial para avanzar en la protección de los fumadores adultos que buscan abandonar la combustión y el grave daño que producen los cigarrillos. Este principio ya está presente en el ordenamiento jurídico colombiano, específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Su incorporación en la regulación consolidaría el respaldo a la creciente industria en Colombia, a los empleos generados por ella, y sobre todo, a la evidencia científica que cada día respalda este tipo de alternativas.

Establecer estándares de calidad rigurosos es imperativo en este contexto. La ausencia de una regulación efectiva ha generado un ambiente propicio para el contrabando, la circulación de productos de baja calidad y la falsificación, representando una amenaza tangible para la salud pública. Esta situación no solo compromete la integridad del sector, sino que también contribuye a una percepción negativa generalizada de toda la industria. Por tanto, abogamos de manera urgente por una regulación integral que asegure estándares elevados tanto en la fabricación como en la comercialización de los dispositivos de vapeo.

Contrario a la creencia común, esta medida no va en contra de los intereses de las empresas de vapeo; más bien, está alineada con nuestros objetivos fundamentales. Buscamos no solo salvaguardar la salud de los consumidores adultos, sino también construir una industria sólida y responsable. La implementación de normativas claras y efectivas no solo son necesarias, sino que constituye un paso esencial para promover un mercado ético, confiable y responsable. La regulación inteligente es el mayor aporte a la salud pública.

Director Asuntos Externos para Las Américas

Relx International