¿Cómo salir de la crisis?

Una de las constantes de los últimos días del año que acaba de finalizar y lo vamos a seguir viendo en los primeros meses de este nuevo año, es la necesidad de asumir seriamente una serie de decisiones que nos lleven a cambiar el horizonte de corto y mediano plazo de la ciudad.

Cada vez son más angustiosos los llamados de escritores, periodistas, profesionales del más diverso orden de aquí y de otros lares, por la necesidad de producir cambios para que la ciudad empiece a transformarse, a enderezar el rumbo, a construir otras perspectivas.

Quienes tienen la información o la formación para prever lo que sucederá en los próximos años en Cartagena, saben que no es nada bueno o positivo, pues todas las señales nos presentan un futuro más crítico, complejo, mucho más desigual e inequitativo, y por lo tanto menos deseable. En reciente entrevista del papa Francisco, hacía una serie de afirmaciones que parece que fueran dirigidas a nosotros en Cartagena. En esa entrevista aborda casi todos los temas trascendentales para la humanidad hoy, pero lo esencial, para mí, radica en la perspectiva en la cual coloca la salida a múltiples problemas.

Lo primero es que en la ciudad estamos en una grave crisis, que viene de hace unos años y que no hay evidencias de que vaya a cambiar y, lo peor, que aún no lo reconocemos como crisis.

Este es un primer punto: tenemos que comprender que estamos en medio de una crisis que va para largo rato. En este punto una primera afirmación del papa es que “las crisis ayudan a solidarizarte”; por lo tanto una primera tarea para todos en Cartagena es crear, fortalecer o desplegar gran solidaridad para aceptar, comprender y empezar a cambiar la crisis en la cual estamos inmersos, que de hecho no es una crisis, es una sumatoria de diversas crisis.

Pero también nos señala el camino cuando afirma que “de la crisis no se sale solo, salimos todos o no se sale”. Aquí no va a haber espacio para los buenos, los bienintencionados, los moralmente superiores a los demás. Tenemos que reconocer que todos hacemos parte de esta crisis de ciudad, por acción u omisión, y por lo tanto va a ser urgente, vital, que asumamos la tarea improrrogable de unirnos, de cooperar, de reconocernos para poder superar este presente que se puede prolongar.

Va a ser muy difícil empezar, pero hay varias propuestas, diferentes invitaciones, distintos procesos apuntando a lo mismo. El Papa nos da luces cuando afirma que “de la crisis se sale arriesgando y tirando de la mano del otro” e invita a los jóvenes a asumir su tarea histórica, pues son ellos quienes van a conducir la ciudad por las próximas décadas y lo dice enfáticamente: “Los jóvenes tienen que meterse en política”. De la capacidad de escucharnos, de aceptarnos, de ceder y avanzar, de construir conjuntamente será posible que este 2023 sea el punto de partida para una mejor ciudad. Yo le apuesto a eso. Espero que usted amable lector se sume a este propósito.

*Sociólogo.