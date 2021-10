Los compositores fueron fundamentales para la historia de la música clásica. Comencemos señalando a Johan S. Wolfgang A. Mozart, Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi, Nicola Vivaldi, Franz Schubert, Federico Chopin como un icono entre los compositores románticos. Deseo resaltar al monje del cabello rojo Vivaldi que por esa característica física y no ideológica llamaron: “Monje rojo” y por la impresionante estructura musical y belleza de las Cuatro Estaciones: invierno, primavera, otoño. Desde muy joven fue atormentado por una enfermedad pulmonar cuyo diagnóstico era incierto, motivo por el cual soportó el señalamiento de que padecía una tuberculosis, enfermedad muy común para la época. A pesar de esas circunstancias negativas por su destreza en la interpretación pianística y la belleza estética de sus composiciones logró ser reconocido como uno de los mejores. Los rusos en 1830, invadieron Varsovia por lo cual salió de su país, nunca más regresó. Durante su trashumancia por Europa logró mejorar sus virtudes como compositor e intérprete del piano. Sus composiciones eran bien recibidas en los principales escenarios de París, Dreaden, Praga, Berlín, Leipzig y Viena. Entre sus obras se destacan Las Polonesas y el Estudio en do menor, que reflejan el sentimiento hacia su patria. El patriotismo de Chopin era de carácter visceral, no alcanzó los límites del de Giuseppe Verdi que era fundamentalmente ideológico. Valga la digresión, Verdi fue un combatiente revolucionario en su patria, inclusive participó en política; lo que Chopin no hizo, sobre todo porque no regresó a Polonia.

La enfermedad de Federico Chopin lo afligió en forma permanente; en 1826, a los 16 años, presentó durante seis meses síntomas respiratorios, cefalea y adenopatías cervicales. En París a los 21 años se quejó de dolor torácico, hemoptisis, fiebre y cefalea. En 1835 tuvo bronquitis y laringitis; más tarde sufrió influenza. En París reincidió la hemoptisis y permaneció en cama varias semanas. En los conciertos después de interpretar el piano tenía que salir a buscar aire debido a la disnea. Viajó a Mallorca en 1837, en busca de mejoría, debido a que era evidente que su salud no era buena. Por la sospecha de que padecía tuberculosis fue obligado a salir de la casa donde vivía, la cual fue desinfectada e inclusive quemaron los muebles. Los médicos nunca se pusieron de acuerdo sobre el diagnóstico, divagaban entre la tuberculosis y la fibrosis quística cuyos síntomas y signos son similares. En busca de un clima apropiado para él, con frecuencia se trasladaba a otras ciudades. Finalmente, debió regresar a París donde la enfermedad se acentuó y murió el 17 de octubre de 1849, a los 39 años. Por petición suya durante la ceremonia fúnebre interpretaron el “Réquiem de Mozart y la marcha fúnebre”. Solicitó que su corazón fuera enviado a Varsovia donde reposa actualmente. Ahora el corazón de Chopin es motivo de controversia debido a que quieren hacerle pruebas de ADN.

*Exdirector de El Universal. Académico de Medicina e Historia.