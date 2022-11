La independencia de Cartagena, con aroma de mujer

Entre lluvias torrenciales, inundaciones generalizadas y apagones cual crisis energética de los noventa, no me quedó más remedio que volcarme en mis libros y en la tertulia, chispeante pero cálida de mi padre Saúl Ortega Torralbo.

Esta vez el tema fue la Independencia de la Heroica, pero con un matiz distinto, que surgió de una pregunta insistente y atrevida como las que yo le hacía a los 10 años: ¿Papi por qué en el Camellón de los Mártires no hay bustos femeninos que conmemoren a aquellas que contribuyeron con su sangre en la independencia de nuestra patria chica?

Mi padre se puso de todos los colores, se levantó, preparo un café negro que compartió conmigo y empezó a buscar en sus apuntes, cuando de repente como un Merlín hizo la magia. Él a sus 81 años, como en antaño, no me falló y me dio la respuesta: “En el bicentenario de la independencia de Cartagena de Indias en el año 2011, en el camellón de los Mártires colocaron una placa con los nombres de estas mártires de la patria cartagenera, esas que durante 207 años fueron olvidadas por los historiadores y los patriarcas locales que han pretendido siempre escribir la historia”. Esas fueron sus palabras que concluyó con la siguiente inscripción: En el bicentenario de la independencia Cartagena de Indias... rinde homenaje a las mujeres que ofrecieron su vida por la libertad y la igualdad del pueblo cartagenero. Terminamos nuestro café, en un prolongado silencio, como si en ese momento rindiéramos un tributo a todas ellas sin distinción.

“No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: ellas son capaces de todos los entusiasmos, y los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños; antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados”. Hoy más que nunca retumban con vigencia estas palabras de la mexicana Leona Vicario, y son la explicación quizá de que muchos de esos esfuerzos perennes sean aún tan minimizados frente a los varones y que la historia, sobre todo la local, haya sido tan mezquina con las féminas nuestras cuyo aroma de libertad todavía perdura en nuestra maltrecha ciudad heroica.

En esta gesta independentista participaron mujeres de diversa procedencia social, étnica y regional, y de distintas generaciones y posturas políticas. La incursión femenina en las luchas libertarias fue amplia, adoptó diferentes facetas.

Como consecuencia, muchas de esas valientes sufrieron pobreza, tortura, destierro, persecución, escarnio público, reclusión en hogares, cárceles o conventos; confiscación de bienes y en el peor de los casos fusilamiento. Pero seguía siendo injusto condenarlas al olvido.

*Abogada. Docente. Investigadora.