Concejo: con “c” de circo

El viernes, el recinto del Concejo se convirtió, una vez más, en un escenario vergonzoso que reflejó la polarización y el quiebre político que desde antaño le hacen daño a la ciudad, porque siguen primando los intereses particulares. Aunque esta vez no hubo vulgaridades, como cuando tuvo que intervenir el arzobispo de Cartagena, sí presenciamos una sesión bochornosa con dos protagonistas principales: el secretario del Interior, David Múnera; y el concejal Javier Julio Bejarano.



El objetivo era que los cabildantes y nosotros los ciudadanos escucháramos qué se está haciendo desde la administración Dau por la seguridad de Cartagena. Sin embargo, predominó el show por un tira que jala por las siempre polémicas Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).

Apenas iban 13 minutos cuando el presidente del Concejo, Wilson Toncel, paró la intervención de Múnera para decir que el concejal Javier Julio, conectado de manera virtual, lo estaba amenazando por celular con exponerlo en las redes sociales si no lo dejaban hablar. El concejal denunciaba que todos los que estaban en casa tenían el micrófono bloqueado y que al llamar a Milton (encargado de la parte técnica), este supuestamente le dijo que fue por orden del presidente. Como si se tratara de un colegio, el presidente llamó a Milton para que aclarara eso, quien desmintió a Julio y dijo que tanto a él como a los concejales Reyes y Arboleda, les había dicho que iba a desactivar los micrófonos de todos para que no se metiera ruido. Uno no entiende cómo terminó Milton, siempre colaborador, envuelto en esa discusión. Tan fácil que es pedir la palabra por Zoom, pero lo que reclamaban los concejales era que eso no había sucedido antes.

Una vez activados todos los micrófonos, Múnera no podía terminar una idea porque llovían preguntas y hasta la exigencia de una presentación en Power Point. “No seamos alacranes, qué es este alboroto, pido la invocación de Jesús”, dijo el concejal Carlos Barrios, quien estaba de manera presencial. Cassiani también pidió calma, invitó a que se apuraran porque tenía una cita médica.

Quedó evidenciado que los concejales no tienen claro el reglamento interno (si es que lo conocen), porque eso parecía más una plaza de mercado en la que todos proponían algo diferente.

El punto más álgido se alcanzó cuando Múnera calificó como una “bellaquería” las denuncias de Javier Julio en su contra por las OPS que tienen dos de sus sobrinos en el Distrito. El secretario le recordó no solo unas OPS que el concejal al parecer le pidió al alcalde, sino que también le explicó que los sobrinos vienen trabajando en la administración distrital desde hace varios años, uno desde 2008 y otro desde 2013.

Para rematar, Múnera le dijo que si no se acordaba cuando le mandó a él mismo una hoja de vida de una psicóloga. Ante esto, el concejal pidió que mostrara las pruebas, y añadió que se acordara cómo llegó a la Secretaría del Interior.

Es triste que estos nuevos liderazgos políticos que prometían un cambio positivo por el desarrollo de la ciudad, se dediquen es a gritar y pelear para dividir más. Mientras tanto, Cartagena con muchos problemas serios por solucionar.

Adenda: Aquí puede ver la sesión completa.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz