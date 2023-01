Conciencia y vías

Movernos es un placer sutil, está comprobado científicamente, los expertos afirman que el cerebro humano libera dopamina al desplazarse, el neurotransmisor responsable de la felicidad; desde que nacemos nos mecen para calmar el llanto, qué decir de lo sublime de la sensación del aire en el rostro cuando estamos en movimiento y recreamos la brisa que se asemeja al suspiro del universo.

Aunque algunas comunidades siguen siendo nómadas, la mayoría de las personas viven en estructuras sedentarias. No siempre fue así, toda la humanidad duró al menos 290 mil años trashumando por la tierra y solo a partir de la agricultura, hace unos 10 mil años, el movimiento dejó de ser la única forma de vida, sin embargo, aún hoy es una necesidad posiblemente imperceptible, lo cierto es que seguimos disfrutando profundamente viajar.

Últimamente se ha hablado mucho del estado lamentable en que se encuentran las carreteras colombianas, aquellas que nos dan acceso a lugares maravillosos admirados por extranjeros, pero a la vez restringidos por lo precario de las vías. El profesor Rodrigo Parada publicó una columna poniendo el dedo en la llaga e incluso el actor Diego Trujillo difundió su frustrante experiencia en la W; ambas posturas convergen en el desinterés estatal que refleja un intento fallido de brindar condiciones dignas para poder viajar por tierra dentro de nuestro país. Tenemos que hacer eco de ello, pues solo al sumar se logran convencer.

Necesitamos políticas serias que brinden solución a estas denuncias, sin embargo, la reflexión de hoy va encaminada a otro aspecto de la pesadilla que significa transitar por las carreteras colombianas. Resulta que gran parte de la nefasta experiencia es atribuible a nosotros mismos.

Debemos hacer un buen esfuerzo en cambiar nuestra conciencia vial, no podemos reclamar vías de un país desarrollado mientras continuamos comportándonos tan mezquinamente al volante; equipar los vehículos con luces que enceguecen a quien va en contravía; pensar que metiéndonos en la vía contraria adelantaremos a los incautos que por ‘tontos’ prefieren esperar en una fila de vehículos; además, cuando somos aquellos tontos por castigar al intrépido conductor que requiere reincorporase en la fila no permitiéndoselo; adelantar a otro por la derecha o ir a una imprudente velocidad baja estando en el carril izquierdo y pretender que no nos pasen por la derecha; impedir que nos rebasen acelerando en las rectas aptas para ello... esas son solo algunas de las peligrosísimas manifestaciones de malicia indígena que no nos hacen dignos de mejores carreteras.

Así como los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, podemos afirmar lo propio de los conductores con sus carreteras. Es necesario que asumamos una filosofía de respeto y civismo vial, y entender que somos un eslabón indispensable para que el tráfico fluya aún en amplias autopistas.

*Abogado.