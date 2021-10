Aunque la expresión popular dice, soñar no cuesta, una visión desde diversos ángulos permite pensar que no parece ser del todo cierto. Es cierto que no cuesta, continuar durmiendo y soñando. Es cierto que sí cuesta, despertar y tomar la decisión de comenzar a trabajar, buscando inclusive articular esfuerzos y voluntades para lograr el sueño. Hoy el sueño de muchos cartageneros es lograr excelentes resultados en el informe anual del programa Cartagena Cómo Vamos. Parece ser que nos estamos quedando en el sueño, porque los resultados, datos y números que soñamos cambien del informe, solo lo lograremos diseñando e implementando programas continuados de participación ciudadana, integrando una adecuada gestión civil y una efectiva gestión gubernamental, de tal manera que el cambio sea visible y perceptible, no solo en el informe sino también en la mejora de nuestra calidad de vida, si continuamos durmiendo, los resultados en el año 2022 serán los mismos o tal vez peores.

Desafortunadamente es cierto que, para implementar cualquier programa, el éxito se asegura cuando existe confianza, igualmente es también cierto que la confianza no se logra con palabras o discursos, se logra cuando se construye mediante actos, hechos y acciones. El trabajo cotidiano, constante y acertado, es un buen método para construir la confianza, las palabras podrían sobrar.

Y sí se trata de soñar, la Plaza de la Aduana podría ser un buen escenario pedagógico para construir confianza. Soñar que, cartageneros y visitantes, mediante tableros digitales, año tras año, podamos ver, en el mes de enero, las proyecciones de uso en el recaudo de impuesto predial, en febrero, el recaudo total de impuesto predial a 31 de enero, porcentaje de predios por comuna y localidad que pagaron el total del tributo, fotos y nombres de los diez primeros ciudadanos que cumplieron con el pago total. En marzo, imagen de las diez instituciones educativas públicas o privadas con los mayores puntajes en el examen Icfes, fotos, nombres e institución con los diez estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes. En abril, los avances en obras planeadas y adelantadas con recaudo de impuesto predial, en mayo, los nombres de los diez programas académicos y universidades que lograron los mayores puntajes en las pruebas Saber Pro, nombres, fotos, programa de los diez egresados que obtuvieron los mayores puntajes. Finalmente, podemos despertarnos y tomar la decisión de actuar, o sencillamente seguir soñando sobre qué esperaríamos ver en cada uno de los meses siguientes.