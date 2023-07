¿Congestion pricing? ¡Qué va!

Nuestros políticos están crazy. O por lo menos, ¿quién los entiende? Por un lado, el ministro de Transporte, William Camargo, propuso restringir los vehículos particulares en horas pico; pero, por el otro, el presidente Petro nos recordó que los Sistemas Integrados de Transporte Masivo “están quebrados”. The question is... si actualmente no hay suficientes buses, ni siquiera para transportar a la gente que no tiene carro, ¿por qué sale el ministro con esa illogical idea?

Todo indica que es porque quiere quedar bien con los taxistas, quienes advirtieron que se irán a paro si no les subsidian la gasolina. Y como el Gobierno no se compromete aún con eso, el objetivo es sacar a los carros particulares de las vías para que los taxistas (a los que no les sonó para nada esa propuesta) aprovechen que un montón de pasajeros no podrán subirse al bus y se convertirían en potenciales usuarios. Además, el ministro les está sugiriendo que cobren una tarifa dinámica, como si fueran Uber o Indriver. Es decir, que cobren más caro para que el alza de la gasolina no los golpee tan duro. What a beauty!

Desde United States el alcalde de Cartagena City, William Dau, llegó con otra idea: el congestion pricing, palabras más, palabras menos, si usted tiene carro y quiere manejar en horas pico, deberá pagar. “Eso sí, cobrando caro”, resaltó the mayor. Y añadió: “El que quiera salir en horas pico, que le cueste. Si no quieres pagar, pues no sales y respetas la prohibición... así de sencillo...”. And remember, your dad loves you.

Por lo que escuchamos, entonces, vivimos en la Fantastic, donde Transcaribe es la panacea del transporte público porque no hay aglomeración en las estaciones, pasa un bus tras otro y la gente va sentada hasta en horas pico; donde las mototaxis no hacen falta para movilizarse de un barrio a otro, y donde los taxistas no necesitan taxímetro porque cobran lo justo y van a donde se les pida. Además, tenemos unas ciclorrutas y un montón de puentes elevados desde el sector Isla de León de El Pozón hasta Castillogrande para transportarnos en bicicleta, al estilo Amsterdam. Lies! Vea el recorrido en bicicleta del columnista en Países Bajos

Hay cientos de cartageneros que prefirieron endeudarse comprando un carro para no sufrir con el pésimo servicio de transporte público e ir del trabajo a casa; y ahora, quien ayudó a quitar los peajes, pretende cobrarlo por otra vía. I don’t understand.

La ñapa: ¿Será que los conductores de los mal llamados “recogelocos” (los jeeps colectivos que trabajan hacia Torices) se meterán la mano al bolsillo?

Queremos tirárnoslas de gringos, sin plan y políticas serias, en la ciudad donde lamentablemente, reina la informalidad. Oh, my God!