Conmoción interior no significa militarización

La acción constitucional interpuesta que se tramita en el Consejo de Estado, no sugiere la declaración de un Estado de Guerra, ni la militarización de la ciudad, ni la sustitución de las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, no es un golpe de Estado, no podría serlo, por el contrario, sería un apoyo excepcional a estas, por hechos sobrevinientes, alteraciones excepcionales de la convivencia pacífica.

En la acción se realizaron tres peticiones al juez constitucional, ante el aumento significativo de las distintas formas de delincuencia nacional y transnacional, crimen organizado, que requiere ser enfrentado, mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias, que fortalezcan a la Fiscalía General de la Nación, a la jurisdicción penal, a la policía judicial, para que se fortalezca la inteligencia preventiva, a efectos de neutralizar el accionar delictivo, que podría otorgar atribuciones de policía preventiva a la unidad nacional de protección y a la unidad de inmigración, entre otras medidas, para que en conjunto, pueda contrarrestarse la alteración extraordinaria de la convivencia.

Las solicitudes realizadas contienen una principal y dos subsidiarias. Con la primera se pretende que el juez constitucional ordene al presidente de la República reconocer que la convivencia pacífica en la ciudad de Cartagena está alterada, está conmocionada por el aumento significativo de asesinatos, hurtos, extorsiones y todas las formas de delincuencia que se han venido produciendo.

En la segunda opción, se solicita al juez constitucional que le pida al presidente de la República que evalúe la posibilidad de declarar la conmoción interior en el Distrito de Cartagena, para que éste, según su discrecionalidad, su autonomía, decida si los hechos descritos en la acción y reconocidos por la administración distrital, ameritan esa decisión.

La tercera petición solicita al juez constitucional que ordene al presidente de la República garantizar la inviolabilidad de los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad personal, a la honra, a la propiedad, a la convivencia, a la seguridad pública de los habitantes de Cartagena, como garante del orden público en todo el territorio nacional, conforme con sus atribuciones constitucionales legales.