Consigna de salvación

Cartagena lo tiene todo para ser un destino de primer nivel, pero ha fallado en su intento de tener el más alto perfil en el turismo que ofrece. Su encrucijada actual la muestra decadente y peligrosa. De ahí que se deban tomar decisiones firmes, medidas de choque capaces de devolverle el prestigio que algún día tuvo. ¿Cómo? Con el ejercicio de la autoridad hoy ausente.

Esa carencia ha permitido que reinen la permisividad, el abuso al visitante, la inseguridad, la suciedad, el microtráfico, la prostitución con uso de niños, niñas y adolescentes en un repugnante negocio que se promociona a nivel internacional y tiene apoyo local. La afectación es tal que el Centro Histórico, activo principal como patrimonio y soporte del turismo, se encuentra en franca decadencia aunque se vean a diario muchos visitantes recorriendo sus calles, admirando su esplendor arquitectónico, sus Iglesias, calles y murallas de siglos.

Desde hace rato se escuchan voces de disconformidad y rechazo a las formas como se atiende a los visitantes, no solo en las playas de la zona insular como Playa Blanca, Cholón, Tierrabomba, sino en la zona turística de Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, y el mismo casco antiguo, donde el acoso, el abuso y la inseguridad son cada vez mayores. La noche en este lugar emblemático se tornó hostigante, caótica, peligrosa.

Este tema se ha puesto sobre la mesa muchas veces y seguirá así hasta tanto haya decisión política y se tomen las medidas necesarias para reversar tanta indignidad. En esta administración distrital parece que todo está perdido, porque ha sido en ella donde los desafueros se han incrementado y la creciente falta de autoridad ha brillado en todo su esplendor. Cartagena puede tener todos los atributos como ciudad patrimonio, pero si continúa errática corre el riesgo de bajar su categoría como destino.

El próximo alcalde está obligado a encarar este gravísimo problema de manera decidida para vencerlo. Tiene que ser prioridad, empeño de gobierno. La suerte del turismo está íntimamente ligada a la suerte y futuro de la ciudad, de su gente.

Como ciudad del mundo Cartagena no puede seguir siendo inferior al deber que tiene con sus hijos y los turistas que la visitan. Es una joya patrimonial, también espacio vital con magia universal, una ciudad del mar con alma generosa. Pero con eso no basta. Aunque sea la más hermosa y se muestre así en el marketing de promoción global, esa postal tiene que encajar en la realidad que viven los turistas cuando la visitan. Lo que no está sucediendo. Salvar a Cartagena es la consigna.