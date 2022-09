El 31 de agosto de 2022 se realizó en el auditorio de Cedesarollo Comfenalco Cartagena, la primera convención país por un nuevo modelo de salud, liderada por el Comando Departamental Unitario Bolívar, sus organizaciones Anthoc, Sudeb.

Bienvenidas sus conclusiones que sirven como hojas de rutas para hacer parte integral del nuevo plan nacional de desarrollo 2022- 2026, las reformas de acto legislativos a los art- 356 y 357 Cp de 1991, para aumentar el presupuesto del SGP.

Que en el nuevo presupuesto nacional 2023 que debe aprobar el Congreso, los aumentos de los recursos, no se queden en los intermediarios, se le dé como Estado garantías como derecho fundamental y no como un descarado millonario negocio.

Acabar con el paseo de la muerte, las EPS y las IPS de garaje, las desafortunadas intervenciones a las ESE por Supersalud, por intereses particulares politiqueros, la impunidad a las denuncias de víctimas de la salud por el derecho a la vida.

Reformas a la ley 100 de 1993, reformas laborales a el art- 34 del CST, los contratistas independientes chupa sangre, derogar el art- 416, que permita la negociación colectiva a los empleados públicos, negada taxativamente desde 1950.

Contar después de 32 años con un Estatuto del Trabajo, que acaben con la tercerización laboral, se cumplan los mandatos sent- C- 614 del 2009 y la C- 171 del 2012, que prohíben taxativamente los contratos laborales basuras de la salud.

Soluciones de fondo a la tercerización y el esclavismo laboral en el Hospital Universitario del Caribe, en la ESE Cartagena, las ESE municipales, cumplimientos de regímenes especiales a trabajadores de la educación, portuarios, petroleros, Sena.

Apoyar incondicionalmente las nuevas políticas públicas, que Minsalud, la Supersalud, el Congreso, en consonancia con las propuestas en campaña a cumplir del gobierno de cambio, acaben la politiquería, la intermediación y la corrupción.

Desgraciadamente los recursos de la salud están secuestrados por intereses particulares, las grandes multinacionales farmacéuticas, la ley 100 permitió que estén en manos de los carteles, mafias de la política y los financistas de campañas.

El nuevo gobierno tiene el reto con nuestro apoyo incondicional que los Nadie pueden vivir mejor, apoyaremos con movilización pacífica las reformas legislativas a la salud, que las autoridades competentes defiendan el erario de la salud.

Buen viento y buena mar a los propósitos de esta convención, que se realicen en todo el país, apoyando con sus ponencias las reformas del nuevo gobierno, con la movilización social lo mejor está por venir, gobernar con el pueblo y para el pueblo.

*CUT Bolívar.