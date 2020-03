Coronachats

El coronavirus está de moda. Por todos los medios nos llega información sobre los efectos, la forma de prevenirlo y lo que sucede en el mundo. Todo este maremagno de datos tiene a la población mundial y a los gobiernos en pánico. Cuarentenas multitudinarias, cancelación de vuelos, cierres de universidades y colegios, teletrabajo y otras medidas se instauran para intentar detener su propagación.

Lo más difícil es tratar de lidiar con los miedos, la presión y el amarillismo de las personas que inundan las redes sociales y los chats con mensajes irresponsables. No podemos desconocer los peligros que presentan las noticias falsas y que son un síntoma de una verdad más profunda que ahora se ha hecho obvia en el mundo: con miles de millones de personas pegadas a Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram, y Twitter, las redes sociales se han convertido en una fuerza informativa cada vez más poderosa, a tal punto que sus efectos están comenzando a alterar el desarrollo de los sucesos mundiales. Desde su perspectiva particular las personas repliegan mensajes demeritando la problemática, exagerando los riesgos y desvirtuando la información que es realmente valiosa. Esta actitud no está midiendo la trascendencia de replicar mentiras o videos sin fundamento científico. No da peso informativo decir cosas como: “Un amigo médico me contó”, y es grave inventar recetas de vinagres y recomendarlas cuando esto pone en riesgo la vida de seres humanos y su tranquilidad mental. La realidad es que no es un virus altamente mortal. La OMS señala que dentro de China, donde se originó el COVID-19, la tasa de mortalidad está entre el 2% y el 4%, pero fuera del país asiático la tasa se reduce al 0,7 % (aunque ese porcentaje depende de muchos factores, como la edad, el sexo y la condición física en que se encuentre el paciente). Pero su crecimiento exponencial y la capacidad médica de cada país están obligando a los gobiernos a tomar medidas que debemos seguir. El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos y nos la seguirá cambiando.

El resultado más fatídico lo hemos visto en los mercados internacionales. El resultado de esta enfermedad mediática será más dañino en la economía que en la parte física de la población. Nuestro bolsillo será la gran víctima de la enfermedad. El coronavirus sigue siendo el principal factor de preocupación para los servicios financieros por los efectos que está teniendo a nivel general. Es temprano para conocer las secuelas económicas y sanitarias de este virus, así como su duración y propagación debido a que nos encontramos en un terreno desconocido y sin algún escenario comparable. Pero desde ya se puede vislumbrar que el peor efecto lo tendremos en la billetera de todos. Esperemos que los pacientes se recuperen prontamente, a la economía le costará más tiempo.