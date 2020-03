COVID-19: ¿Cuál pandemia?

Voces de políticos y expertos en economía han planteado que se ha generado una burbuja de exageración y pánico desmesurado. Se ha dicho, con razón, que hay enfermedades con alta mortalidad como el paludismo, el dengue y la tuberculosis. Incluso llegó a plantearse que la influenza estacional generó más muertes en Estados Unidos y en el mundo entero. A un amigo chileno le escuché un símil para responder a tales argumentos: los accidentes automovilísticos generan una gran mortalidad; muchísimo mayor que los muertos que produce el ataque de un oso feroz. Y no creo que haya alguien que se quede parado esperando que lo arrolle el oso porque la mortalidad que produce es menor que la de un automóvil.

Tengo para mí que la verdadera pandemia es nuestra ignorancia crasa. Y para la muestra varios botones: nuestra incapacidad para erradicar una enfermedad que, como el dengue, se transmite por un vector, un mosquito, fácil de erradicar con medidas de prevención e higiene básicas conocidas hace décadas; la obtusa terquedad de algunos pacientes a no usar la vacuna contra la influenza, probada hace más de medio siglo, con éxito y evidencia incontrovertibles; además, la absurda costumbre de auto medicarnos, inútilmente, con antibióticos que matan bacterias cuando tenemos una gripa producida por virus que se burlan de nuestro sin sentido. Con toda la difusión que se ha dado a las medidas de prevención y contención resulta ilógico que la mayoría de personas use mascarillas y respiradores, que no necesitan y que no saben usar, mientras muchas IPS en Colombia no cuentan con tales insumos para atender pacientes. Pero, la mayor muestra de insensatez, para mí, es ponerle precio a unas vidas salvadas argumentando la catástrofe económica que producen las medidas restrictivas. Está claro, sin salud no hay economía. Hemos visto cómo países con más recursos que el nuestro han visto desbordados sus sistemas de salud por no imponer medidas restrictivas a tiempo. Es fundamental reducir el número de contagios y aplanar la curva de infectados. Solo así evitaremos el colapso de nuestro precario sistema de salud y la dantesca realidad de centenares de muertos diarios por falta de camas de UCI, de ventiladores y de recurso humano. Hace tres semanas el número de casos de Italia y España eran los mismos que hoy tenemos en Colombia.

Pienso que cualquier animal, ante una agresión masiva defiende su especie a toda costa dejando a un lado diferencias y consideraciones de cualquier tipo. Pero no, se emiten decretos prohibiendo aglomeraciones y actos públicos y un buen número de compatriotas continúan actuando en contravía sin notar que el peligro es cierto e inminente y que nos desbordará. Por el momento, cumplir las medidas de distanciamiento social y los decretos del Gobierno es lo más importante, “quédate en casa”.