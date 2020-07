COVID-19 E Inseguridad

Si a usted no le ha dado el COVID-19 (ruego que esto no le pase), estoy casi seguro que tiene por lo menos un conocido que se contagió de ese virus que hace más de cuatro meses sólo veíamos por televisión, cuando los chinos empezaban a llorar muertos por montón. Conoce por lo menos a alguien que perdió su trabajo en medio de la cuarentena, otro que tuvo que cerrar su negocio, a alguien que afortunadamente se recuperó, otro que se reinventó y otro que lamentablemente perdió la batalla.

Es un virus que nos tocó a todos y pese a la gran solidaridad ciudadana, sigue la incertidumbre por saber si nuestra ciudad se puede adaptar conscientemente a la llamada nueva normalidad.

El COVID, como lo he dicho en anteriores columnas, nos frenó en seco para mostrarnos los otros problemas que pasaban por nuestras narices sin inmutarnos más allá de una indignación virtual, principalmente el de la corrupción que evitó estar preparados en el sector hospitalario y educativo. Pero si hay otro tema del que veníamos hablando mucho antes de la llegada de la pandemia y que nos sigue preocupando, es el de la inseguridad.

Puedo entonces seguir escribiendo con las mismas líneas que empecé esta columna, porque estoy casi seguro que si usted no ha sido víctima de la delincuencia en este confinamiento, por lo menos sabe de algún conocido que sí lo fue. Yo sí tengo un par de historias que por fortuna no terminaron en tragedia. El pasado 18 de mayo, a un colega de El Universal que se movilizaba por El Campestre en su moto, se le atravesaron otros dos motorizados, lo tumbaron, le apuntaron con un arma de fuego y se le llevaron la plata que acababa de retirar de un cajero en Plaza Colón.

El jueves pasado, otro amigo y colega, de Noticias Caracol, fue abordado en Los Alpes por motorizados, también le apuntaron al estómago con un revólver y se le llevaron sus pertenencias. Ocurrió en el mismo barrio donde una semana antes mataron a tiros a un joven abogado que trabajaba en la Registraduría.

Y así nos podríamos ir llenando de más historias de robos y atracos que no han parado en cuarentena y que según la Policía Metropolitana han dejado 556 hurtos a personas (394 hombres, 162 mujeres afectadas) entre el 25 de marzo y el 1 de julio, y sólo 34 capturados en flagrancia. Esos son los casos denunciados, que en todo el año alcanzan los 1.755 hurtos a personas.

En la nueva normalidad no puede ser que nos acostumbremos a más contagios y atracos. En cuanto a lo primero, las cifras indican que la tarea se está haciendo bien; sin embargo, no podemos descuidar la seguridad de los cartageneros. Y la solución no es con consejos de seguridad que generen disputas entre Alcaldía y Gobernación y que sólo quedan en titulares de prensa.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter:@javieramoz