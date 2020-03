Covid 19 y conciencia ciudadana

Nos pasa frecuentemente, a pesar de que no es desconocido que la medicina preventiva es necesarísima para prolongar la vida y mantener un estado de salud estable, solo vamos a consulta médica cuando un mal nos acecha y es intermitente el dolor, por ejemplo, una muela nos duele, una protuberancia se asoma, un cuerpo extraño nos visita y entonces, decidimos que hay que ir al doctor con urgencia; lo mismo sucede con nuestra ciudad, las calles, los parques, los espacios públicos y un sinnúmero de aspectos, los vemos deteriorarse día a día y cuando ya están inservibles se empieza a pensar en la necesidad de ‘invertirle’, que en estos casos es el triple, por no haber mantenido el cuidado requerido para su conservación. Tanto las cosas materiales como las espirituales, requieren de mantenimiento y no tiene nada que ver con la apariencia, ni con religión, política, etc., simplemente es para conservar espacios sanos que nos proporcionen una estadía grata en esta tierra que nos regala en abundancia todos sus frutos y que nosotros nos empeñamos en acabarla porque nos da lo mismo y no queremos entender por ejemplo, que la basura no se arroja a los caños, al mar, a los ríos, que la basura se descompone y propaga enfermedades. Por WS, referente al COVID-19 que nos preocupa y tiene al mundo tambaleando, las falsas informaciones, el apocalipsis esperado, recibí este mensaje que nos llama a cambiar de mirada, no solo por la problemática que nos ha puesto a tambalear sino por todo lo que podemos lograr y evitar: “Entendamos que esta no es una lucha contra un virus sino contra nuestras costumbres. Esta es una ocasión para trasformar una emergencia en una carrera de solidaridad. Cambiemos el modo de ver las cosas y de pensar. Ya no es ‘yo tengo miedo del contagio’ o ‘a mí no me importa el contagio’. Ahora el asunto es: yo puedo cuidar de mí y de los demás. Yo me preocupo por ti. Yo me mantengo a distancia por ti. Yo me lavo las manos por ti. Yo renuncio a un viaje por ti. Yo no voy al concierto por ti. Yo no voy al centro comercial por ti. Por ti. Por ti, que estás en una unidad de cuidados intensivos. Por ti, que trabajas en un hospital y no te puedes poner enferma. Por ti, que eres mayor y frágil, pero que tu vida vale tanto como la mía. Por ti, que estás luchando contra un cáncer y que no puedes luchar también contra esto. Por favor, levantemos la vista... #concienciaciudadanaya”. Y yo, los invito a que hagamos las cosas por ella, que pensemos en ella, que vivamos por ella y para ella, por nuestra ciudad, por ti Cartagena, te queremos libre de toda clase de contaminación. Por ti y por mí. Juntos lo lograremos.