COVID-19 y el efecto mariposa

Cuando Lorenz descubrió el efecto mariposa. El tiempo meteorológico constituye uno de los grandes ejemplos de sistemas caóticos; de hecho, fue estudiándolo cuando se descubrió realmente el caos: pequeñas perturbaciones en la atmósfera pueden cambiar el clima en proporciones enormes, teoría enunciada en su momento también por el físico y matemático James Yorke. Hay aspectos en nuestro comportamiento que pueden quedar al azar y ser capaces de producir un antes o un después, de cambiarlo todo y producir un impacto en nuestro entorno al cual ni somos conscientes de su efecto ni podemos predecirlo.

Con la siguiente frase se puede resumir lo que se conoce como el efecto mariposa “El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo”..., lo que significa que pequeñas acciones son capaces de producir grandes cambios o efectos, sean positivos o no. Idea sacada de la física y del caos, que puede aplicarse a cualquier fenómeno como el que estamos viviendo con el coronavirus que está produciendo miles de muertes alrededor del mundo, no importa donde se encuentre, si es rey, príncipe, primer ministro, médico, un simple trabajador, una ama de casa, un niño, un joven, un adulto o un anciano, no se escapa nadie de un posible contagio que lo lleve a la tumba, de debilitar la economía desde las naciones más pobres hasta las más ricas y poderosas, cambiando conceptos y paradigmas que antes parecían inamovibles.

Sea que el primer contagio o “contagio cero”, como lo llaman los científicos, haya sido en un “mercado mojado” en Wuhan, capital de Hubei en China, a finales de diciembre de 2019, producto del traspaso de un murciélago a un pangolín y de este a los humanos, o que haya sido por un descuido en un laboratorio de estudios del virus del murciélago cerca a esta ciudad y salió de este laboratorio en un portador humano del virus y después llevado al mismo mercado de Wuhan, la verdad es que este virus de apenas 400-500 nanómetros (una milésima del grosor de un cabello) está produciendo el efecto mariposa en todos los lugares del mundo. Habrá un antes y un después, pero pienso sin embargo que este reto que ha propiciado la propagación del virus debe servir al mundo, sus líderes de potencias, países ricos y pobres tendrán que pensar seriamente si seguir con guerras fratricidas y económicas y que la existencia de la humanidad es muy frágil y como un diminuto virus la puso a temblar, las políticas deben cambiar, la preservación de nuestra existencia depende de eso, tomar medidas oportunas por ejemplo del calentamiento global podrá extender la vida del planeta, que inexorablemente sucumbirá, pero será dentro de aproximadamente mil millones de años, no hagamos con nuestras acciones que nos adelantemos a ello. El efecto mariposa siempre está latente.