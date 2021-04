Crisis financiera de Transcaribe

En toda empresa con régimen de industrial y comercial del Estado, la evaluación de los costos debe ser permanente. Transcaribe se pensó como un sistema dotado de infraestructura vial y de transporte, para facilitar la movilización de los ciudadanos, reduciendo costos y tiempos en sus desplazamientos, pero al parecer no se tuvieron en cuenta riesgos y variables financieras: las cifras muestran que el número de pasajeros que se proyectó movilizar no se ha alcanzado. Si bien la pandemia y todas las restricciones decretadas en la ciudad agravaron el panorama, la crisis venia de tiempo atrás.

Los ingresos generados por la venta del servicio de transporte no compensan los costos de operación y los gastos administrativos, lo cual ha originado se venga incurriendo en pérdidas (no se alcanza el punto de equilibrio), que han terminado deteriorando el patrimonio de la entidad. Dada su naturaleza, donde el Distrito de Cartagena posee la mayor participación accionaria (95%), los esfuerzos por mantenerla en operación no se pueden escatimar; dentro de las soluciones contempladas, la primera mencionada es recurrir al endeudamiento (crédito de Findeter), puede terminar siendo perjudicial: pagar deuda con deuda, si no identifica en forma acertada la relación costo – beneficio.

¿Qué acciones se han tomado desde que la entidad inició a incurrir en pérdidas? Como entidad estatal Transcaribe tiene la obligación legal de rendir cuentas, Estados Financieros y demás informes que le sean solicitados por entidades como la Contraloría General, Distrital y la Contaduría General de la Nación, la información reportada era un campanazo de alerta, no se tomaron decisiones en forma oportuna para evitar mayores complicaciones como las que se enfrentan hoy.

No podemos esperar que las soluciones lleguen del Gobierno central (los huevos no se colocan en una sola canasta), hay que buscar estrategias que permitan minimizar riesgos, evitar se llegue a un punto de no retorno financieramente. Para generar ingresos adicionales, puede pensarse en espacios publicitarios dentro de los articulados y padrones, ejemplo vincular a empresas del sector industrial de Mamonal, para que den a conocer sus sistemas de gestión ambiental y de calidad, su responsabilidad social empresarial y el valor compartido con las comunidades aledañas. En los gastos identificar la posibilidad de implementar un método de depreciación atendiendo desgaste por uso y pasajeros movilizados. Un cambio de política contable en el cálculo de la depreciación, permitirá medir el impacto en los Estados Financieros teniendo en cuenta la importancia relativa, se reflejarán mejores resultados.

No será fácil cubrir un déficit que puede estar superando $100 mil millones. Es necesario contar con un margen de maniobra administrativo y establecer soluciones de fondo.