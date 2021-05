Crisis humanitaria

En mi columna pasada recordaba los años 90 como la época posiblemente más sangrienta de nuestra historia reciente; y no sé, cómo no imaginé que tan solo quince días después tuviera que escribirles, que siento que es este año en el que nuestro Estado enfrenta la mayor amenaza a su estabilidad, en un cuadro lamentable de constante estado de cosas inconstitucionales. Y querido lector, ruego que, si desea continuar avanzando en este texto, se desvista completamente de sus prejuicios e inclinaciones políticas; porque no los necesitamos para hablar de humanidad; así como no ha sido mi interés abordar estas columnas con ese foco. Quisiera invitarlos a reflexionar sobre unos puntos que requieren nuestra atención como base de una organización social que nos permita alcanzar la convivencia pacífica. Hemos de partir de la idea de que renunciamos a nuestra libertad en términos absolutos, para ceder al Estado el uso de la fuerza, a cambio de que esta figura nos garantice nuestros derechos y nuestra integridad como ciudadanos. ¿Suena descabellado? ¿Es difícil entender que el Estado está obligado a garantizarnos la vida, la salud, la educación, la alimentación y un excesivo cuidado con la administración de nuestros recursos, máxime en esta crisis económica y sanitaria agudizada por la pandemia? Para mí no lo es. Y permítame que le comparta lo que me resulta increíble y absurdo. Empecemos por una negativa de quienes nos gobiernan a dialogar con el pobre, el excluido, con quien está pasando hambre. Una respuesta represiva frente a la manifestación de la ciudadanía, con aterradores excesos en el uso de la fuerza. No imaginé ni en mis peores pesadillas ver la policía disparando desde tanquetas armamento cuyo uso está siendo cuestionado por entes internacionales. ¿Pero qué debo sentir cuando veo los magistrados de la Corte que tiene el deber de revisar si lo realizado por el Gobierno es constitucionalmente admisible, junto al presidente mostrando un claro apoyo público al manejo de este frente a la situación de la pandemia? Y cuando creí que no podía ser peor, resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa a la que le pedimos que ayudara a nuestros hermanos venezolanos, pide ingresar a nuestro territorio para investigar las graves y evidentes vulneraciones de derechos fundamentales y el Gobierno dice: ¡Si, pero después! ¿Esto es real? Vale la pena recordar que todos los instrumentos, jueces, cortes internacionales fueron creados después del exterminio judío, con la convicción de que la Ley no necesariamente es el Derecho, y los Derechos Humanos están por encima de cualquier Estado. ¡No justifiquemos lo que está sucediendo! Recordemos: La vida es sagrada.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en

Derecho Empresarial y Contractual.