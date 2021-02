El punto es un signo de tamaño muy pequeño, de forma circular, que resulta visible por el contraste de color o relieve sobre una superficie. El punto proviene del latín punctum. Sin embrago este es usado para otros fines de manera práctica y veloz, quizá para aligerar una respuesta que necesitamos conocer y darle sentido a algo. Cuando voy caminando por las calles del Centro y no encuentro algún sitio por aquello de que en esta ciudad utilizar la nomenclatura no forma parte de nuestra idiosincrasia, le pregunto al transeúnte de turno que si me puede dar un punto de referencia para llegar a la calle de Baloco, por ejemplo. Ir al punto, en su punto, a punto de, expresiones usuales, me lleva a preguntarme ¿cuál es el punto de la revocatoria para remover al alcalde de Cartagena? Seguramente saldrán los defensores de ciudad con un listado interminable alegando sus razones puesto que lo que nadie sabía a ciencia cierta era que un bicho inusitado y tan rechazado por la humanidad (COVID-19), cambiara los destinos de todos sin excepción. Mi punto ahora es claro, sírvanse explicarme en los gobiernos anteriores y sin una pandemia encima ¿cuál gobierno en nuestra tierra en su primer año agarró la varita mágica y convirtió la calabaza en coche suntuoso? Si bien es cierto que ya queremos ver avances prioritarios y preponderantes en Cartagena, también es cierto que en este año ya se vislumbra la ejecución de muchas obras en el Plan 2021. Si el punto para muchos es que nada avanza, el punto aquí sería que una revocatoria no solo nos atrasa sino que nos termina de hundir, porque nos la pasamos de queja en queja, de exigencias en exigencias y como ciudadanos no hacemos nada por la ciudad. Sé que como ciudadana cumplidora de mi deber con el Distrito merezco todas las recompensas necesarias para mi estabilidad y buen vivir dentro de mi ciudad, pero no desconozco que la descalabrada de Cartagena desde hace muchos años, aún tiene la herida profunda y supurante. El alcalde Dau y todo su equipo después de concertar sobre las necesidades de la ciudad y tenerlas relacionadas, deberá ahora sí, arrancar con toda como nos lo ha hecho saber porque hay demasiadas cosas por mejorar y queremos beneficiarnos de ellas. Apoyemos, colaboremos, continuemos, desistir en pandemia es lo mismo que perder la batalla sin meterle el hombro. El punto de llegada es el punto de partida para lograr lo que todos queremos de Cartagena.

Recomiendo leer o ir a Youtube y ver El punto - Peter H. Reynolds - Cuentos infantiles.

*Escritora.