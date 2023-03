¿Cuál es peor?

En estos días me ha llegado un meme para votar por quien preferiría de exnovia. Las alternativas eran Shakira, Aida Merlano y Day Vásquez. Aunque esto se trata de una broma, realmente lo que muestra es que el que se casa mal, termina mal y el que se casa con el diablo, vive en el infierno. Está más que claro que el compañero de vida debe ser alguien a quien debemos escoger selectivamente y quien comparta valores.

En el caso de Shakira, sorprende que una mujer inteligente de 35 años se haya emparentado con un muchachito de 25. A esa edad nadie sabe a dónde lo llevará la vida. Empeora su decisión el que la juventud e inmadurez de Piqué eran reconocidas públicamente en ese momento. No se entiende por qué una cantante exitosa y llena de dinero soportó tantos cachos y desprecio de alguien famoso por ser tonto y frívolo. Si bien ha salido enriquecida del proceso, este le ha costado lágrimas, humillaciones, dinero y la ataron a compartir el resto de su vida con el padre infiel de sus dos hijos.

Algo parecido pasa con las parejas de Aida Merlano. Una persona que se vende por una camioneta, un apartamento y que sus principios la llevan a sobreponer sus intereses sobre los sentimientos ajenos, tarde o temprano hará lo mismo. Si no le importó herir a las familias de sus novios, ¿por qué le importaría herirlos a ellos? Este personaje no tuvo misericordia al involucrar a sus hijos en su carrera delictiva al escapar de prisión. Si no pensó en sus herederos de sangre... menos les importarán las personas que la usaron y la llevaron al cielo para soltarla al abismo. Su actitud arribista y egocéntrica salió a flote desde el inicio de sus relaciones.

En cuanto a Day Vásquez, asombra el cinismo con que acusa a su ex a quien ayudó a robar y a guardar dineros para la compra de una casa que ella quería. Anduvo en la camioneta que hoy cuestiona y fue parte del plan para quedarse con una plata destinada a la campaña de su suegro. Para Daysuri nada de esto fue malo ni ilegal hasta que le pusieron los cuernos. Es decir, si su marido no la hubiera engañado, ella se hubiera mudado al inmueble y hubiera seguido usufructuando de los hurtos de Nicolás. El que la infidelidad se haya cometido con su amiga habla pobremente de su criterio para rodearse, “dime con quién andas y te diré quién eres”. Su doble moral empaña las acusaciones al ex.

El meme que hoy es un chiste es una lección de vida. Estos personajes se enredan mal, se enamoran mal y actúan mal. El resultado de sus catastróficas decisiones les cobra factura tarde o temprano. Al final no son víctimas. Simplemente son el producto de equivocarse y pensar con la libido, el corazón y la ambición.