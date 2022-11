¿Cuál es tu gratitud hacia la naturaleza?

El conocimiento de lo ambiental debe ser un imperativo, una apropiación tal que desde pequeños seamos unos seres ambientalistas, entendiendo nuestra relación directa con la naturaleza y apropiándose de sus bondades sin excesos, como lo hemos venido haciendo en el desmesurado abuso a que sometemos a nuestro planeta por acción u omisión.

Un principio de Derecho indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada, han de conocerla todos, sin embargo, estamos negados no solo a conocer la ley sino a violarla constantemente, porque para que esto se dé con rigor se necesita el garrote y la vigilancia permanente para evitar todo este desastre ambiental que estamos padeciendo no solo a nivel local sino mundial y todos somos responsables con nuestros actos de lo que está sucediendo.

El Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, tiene estipulada la ejecución de un evento académico cuyo objetivo es generar apropiación social del conocimiento sobre los retos y oportunidades que implica la adaptación al Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible a través de la investigación, innovación y educación, con un componente de cultura ambiental para obtener capacidades que fortalezcan el patrimonio natural de Cartagena de Indias, que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. los dos días en las Instalaciones de Unitecnar.

Temas como Cambio Climático, Ecosistemas y servicios ecosistémicos, Infraestructura adaptada al clima, bienestar ambiental, Planeación Territorial para el Cambio Climático, Restauración Ecológica y Economía Circular, Mitigación de Cambio Climático, Asentamientos humanos resilientes, Cambio Climático y Cooperación entre otros, harán parte de la nutrida agenda en cabeza de Científicos expertos en la materia, Guillermo Prieto del Ministerio de Ambiente, Denise Moreno Sierra, directora (e), EPA Cartagena, Mauro Maza UTB, Johon Gutiérrez, Unitectar, entre otros.

Ese mismo 24 de noviembre, en las horas de la tarde, otro evento-Foro, “Mirada del Caribe hacia una Colombia potencia mundial de la vida”, en el Hotel Intercontinental, organizado por El Universal y Fanny Guerrero, temas como Relación Estado-empresa, la economía popular y Hacia la justicia ambiental serán tratados en este espacio.

Todos debemos nutrirnos para entender con mayor facilidad los términos y los problemas que nos calan y que día a día crecen más. Es una obligación de todos, es una responsabilidad individual y colectiva. Todos invitados de manera gratuita a la asistencia de estos importantes eventos para construir juntos ciudad, país, en defensa del planeta.

*Escritora.