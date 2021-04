¿Cuál malla vial? (I)

En cada administración uno escucha con bombos y platillos que se invertirá en la malla vial, pero cuando uno pone, tiempo después, los pies sobre el pavimento (perdón, sobre la tierra), inmediatamente sabe que esa promesa dista mucho de lo que en realidad se debe hacer. Lo que vemos en Cartagena es una mal llamada malla vial: obsoleta, desordenada y en precarias condiciones.

En la ciudad no se ha diseñado y construido siquiera una vía de doble calzada, con zonas peatonales, verdes y ciclovías con los mayores estándares de calidad, que resuelva en gran parte los problemas de movilidad que afrontamos. Lo que se ha venido haciendo, y sin que medie un proyecto macro (falta de actualización del POT), son soluciones puntuales, en su mayoría, ni al corto plazo.

El único proyecto de construcción de una vía totalmente nueva fue el que se contempló dentro de las obras de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006 y correspondió a la famosa vía Perimetral, obra que como muchas otras, quedó inconclusa (se ejecutó una cuarta parte), con graves problemas de estabilidad, seguridad y aún peor, provocó invasiones en la franja de terreno interior recuperada y paralela a la vía, debido a que no se realizaron obras de aislamiento, como un canal paralelo para el manejo de las aguas pluviales que ayudaría también a la seguridad de la propia vía.

El famoso Corredor de Carga de acceso rápido, adjudicado en concesión y que hoy tiene en jaque al Distrito por el problema de los peajes porque no se tiene claro si se cumplió o no la TIR, no fue otra cosa que la reconstrucción de la carretera de El Bosque y vía de Mamonal, y se habilitó dentro del proyecto la avenida Crisanto Luque, siendo que esta se encontraba dentro de un corredor residencial. Recordemos que este proyecto contempló, e incluso se iniciaron las excavaciones, un paso a desnivel en el punto donde funciona el CAI de Ceballos, pero un “experto” dijo que no se necesitaba, hoy vemos lo contrario.

Con Transcaribe teníamos muchas expectativas por lo que representaba para la ciudad y el valor de las inversiones, pero al final lo que vimos fue la reconstrucción y ampliación de la avenida Pedro de Heredia, proyecto que desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura vial dejó inquietudes, especialmente en el manejo de las intersecciones a nivel, cuando realmente se requerían soluciones a desnivel, como es el caso de la bomba El Amparo, Bazurto, Cuatro Vientos. Así mismo, en senderos peatonales y zonas verdes, sin desconocer que gran parte de los recursos de este proyecto tuvieron que ser invertidos en reubicar las redes de servicios públicos, como alcantarillado, agua potable y energía, ante la negativa de las empresas que manejan estos servicios para asumir los costos, ya que había redes obsoletas.

El próximo domingo seguiré con el recorrido por nuestra “malla vial” y lo que se viene.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter:@javieramoz.