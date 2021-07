“Cuando san Juan agache el dedo”.

Para escribir una noticia, en las primeras clases de periodismo en la universidad nos hablan de la pirámide invertida, una estructura que sirve para organizar mejor la información y así poder enganchar a nuestros lectores. En la parte más arriba de esa pirámide, abajito del título, está el lead o entradilla, que viene siendo ese resumen inicial, contundente, en el que se debe aplicar la fórmula de las 5W (who, what, when, where, why). Es decir, el lector debe tener claro de quién se habla, qué ocurrió, cuándo, dónde, cómo y por qué sucedió ese acontecimiento.

Son preguntas que no admiten un sí ni un no como respuesta, merecen una explicación; sin embargo, si analizamos las noticias sobre los temas referentes a las soluciones o planes o proyectos de desarrollo que merece Cartagena, esta es la que menos se resuelve: ¿Cuándo?

Todos sabemos, hace años, qué se requiere para avanzar: cero corrupción, voluntad política, etc. Sabemos también quiénes son los primeros llamados a hacer la tarea, aquellos elegidos por voto popular, el alcalde y sus funcionarios, los concejales, etc. Mucho se ha hablado de dónde hay que intervenir: en las vías y escuelas en mal estado, en la inseguridad y la pobreza en los barrios, etc. ¿Cómo?, unidos, con liderazgo político, dejando atrás los egos, rencillas personales y enfocados en el bien común. Porque Cartagena lo merece, ya está bueno.

Es triste que la noticia siga siendo la misma, todos saben ya lo que hay que hacer, con proyectos diseñados de antaño, pero nadie sabe cuándo se materializarán. Nadie sabe cuándo trasladarán el mercado de Bazurto, ni cuándo taparán la gran cantidad de huecos en las vías, ¿cuándo tendremos el nuevo puente Las Palmas?, ¿cuándo terminarán la Perimetral, el POT, el PEMP, la Protección Costera...?, ¿cuándo funcionará Transcaribe al 100%?, ¿para cuándo tendremos unos drenajes pluviales que sirvan?, ¿cuándo “se irrigará” el dinero que se prometió para los barrios más pobres?, ¿cuándo tendremos completos los centros de salud que se convirtieron en un elefante blanco?, ¿cuándo tendremos un equipo de fútbol respetable?... Cuándo, cuándo, ¡por Dios!

La gente debe estar aburrida de leer esas noticias que son más promesas que hechos reales, con las mismas frases de siempre: “Pronto haremos tal cosa”, “acabaremos con la desigualdad”, “en mi administración sacaremos adelante los proyectos, habrá Transcaribe acuático, más educación...”.

Ojalá sostuvieran lo que dicen, como el Man este que de manera precisa sentenció: «Te digo de verdad: esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Y se cumplió. En Cartagena, el gallo se cansó de cantar hace mucho, y aún no despertamos.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz