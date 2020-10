Cuando la sonrisa es un relámpago triste

Empezaré contando la historia de dos hombres, la cual, al día de hoy continúa pellizcando con melancolía el alma mía. Por un lado, se encontraba Garrik, descrito como un famoso actor de Inglaterra—, al que el pueblo aplaudía y consideraba el más gracioso y feliz de la tierra, de tal manera, que “víctimas del spleen (mal humor), los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas”. Por otro lado, comparecía, ante la consulta de un médico famoso, un hombre de mirar sombrío: «Sufro —le dijo—, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío”. A este segundo hombre, nada le causaba encanto o atractivo, no le importaba su suerte y tristemente su única ilusión era la muerte. Escuchado el relato de aquel hombre, el médico empezó a recomendar una a una, terapias como las de viajar, leer, buscar el amor, estudiar, entre otras, pero este, ya todo lo tenía y nada le llenaba. Era rico, tenía familia, títulos y las demás arandelas que pensaría tanto aquel médico como otro ser humano, que podrían motivarle o alegrarle a cualquiera. Ante tanta penuria, el medico perplejo le recomienda ver al gran Garrik, aquel actor y cómico famoso, quien seguramente le haría reír, a lo que dudando el paciente le responde:

¿Y a mí, me hará reír?

—¡Ah!, sí, os lo juro, él sí y nadie más que él;

mas... ¿qué os inquieta?

—Así —dijo el enfermo— no me curo;

¡Yo soy Garrik!... Cambiadme la receta.”

Lo anterior es la historia resumida y algunos fragmentos del poema “Reír llorando” de Juan de Dios Peza. Podría decir, que, sin él saberlo, Juan de Dios estaba describiendo lo que hoy en día, algunos medios llaman “depresión sonriente”, la cual, como bien diría en su profundamente hermoso y triste poema: “en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe”.

Consultando al psiquiatra cartagenero Juan Muvdi, es de aclarar que en términos médicos o dentro de la literatura científica, no existe o se encuentra clasificada al día de hoy, lo que aquí y tantos medios y blogs llamamos “depresión sonriente”. Según el galeno, no se puede hablar de dos categorías cerradas para clasificar la “depresión”, una que se nota y otra que no. Lo que sí existe, es mucha variabilidad en cuanto a la manifestación de los síntomas de persona a persona, ya que estas, son muchas y cambian de una a otra persona, sin perjuicio de las similitudes que también puedan existir. Sin embargo, al ser una expresión moderna y de medios, haré referencia a ella para identificar una variable poco considerada de este problema, la cual, en términos generales y, como depresión en sentido general, plasmaremos como un problema de salud pública, al que las autoridades deberían considerar imprimir una especial atención y plasmar dentro de las políticas de sanidad, para mejorar el funcionamiento de la sociedad misma, atacada por este cáncer desde uno de sus núcleos más importantes, la familia, así como al individuo mismo como parte de la comunidad.

En términos generales podríamos decir, que en la humanidad se ha extendido este, un viejo y conocido “virus” de la mente y del alma, es silencioso, cegador, cancerígeno y bastante subestimado, así como mucho más antiguo que la actual pandemia. Se trata de la depresión, la cual, ha afectado según la OMS, a más de 300 millones de personas que sufren en la actualidad de dicho trastorno alrededor del mundo, y que – vean bien- es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, según la OMS.

En ocasiones se conocen situaciones que efectivamente podrían ser identificadas como factores desencadenantes de dicho trastorno, como por ejemplo la incertidumbre, la ansiedad, la muerte, y otras situaciones causadas, entre otras cosas y para hablar de actualidad, por la actual crisis del Covid-19, que ha desencadenado más suicidios, ansiedad y/o depresión de lo que pensamos. Sin embargo, en otras ocasiones, se trata de un desequilibrio de los neurotransmisores del cerebro, sin que necesariamente medie ninguna situación física o social detonante de ello. Es mi opinión, manifestar que se trata de un virus del alma y de la mente, y que en muchos se instala de manera cegadora para el portador e invisible ante los ojos de terceros.

Con la crisis causada por el COVID-19, muchos se vieron afectados, entre otros males, por episodios depresivos y de ansiedad. La incertidumbre jugó un papel importante en esos meses en que fuimos acorralados y enfrentados a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras realidades, a nuestro núcleo intimo, y aún sigue jugando un papel importante por estos días en que el desempleo, los problemas económicos, políticos y los demás aspectos negativos, de uno de los lados de esta jugada humanidad, crecen en cantidades alarmantes. A muchos les pasó factura, algunos tuvieron la idea y/o valentía de acudir a un psiquiatra o psicólogo gracias a las herramientas que nos brinda la tecnología y/o contando con el apoyo familiar, otros lograron superarlo y reinventarse, otros sin embargo siguieron o siguen siendo víctimas del “spleen”.

Ahora bien, tal vez resulte mas sencillo detectar la depresión en personas apagadas, tristes, desmotivadas, en aquellos que se quedan sin energía y que parecen escurrirse en cuerpo y alma como un helado demasiado expuesto al sol del verano. Esta es, la que llamarían algunos medios, una versión “clásica” o común de lo que usualmente pensamos que son los síntomas de la depresión, tales como baja energía, sentimientos de tristeza y/o culpabilidad, problemas para empezar el día o salir de la cama, lidiar con la cotidianidad, entre otros. A veces juzgamos a otros seres humanos por “no hacer nada por su vida”, por ser “flojos”, por volverse “un ocho” en situaciones cotidianos, laborales, etc., sin saber que una persona con depresión, en muchas ocasiones y como hemos mencionado, se queda sin energía, “sin salidas” dentro de su mente, muchas veces se es incapaz de solucionar o lidiar con situaciones sencillas, de salir a la luz o de la profundidad en que se encuentra sumergido. Sin embargo y por otro, lado, y en lo que respecta al tipo, no oficial, de “depresión sonriente”, si se cuenta con energía, con talento, no se interrumpe las habilidades sociales o el desarrollo de la cotidianidad o incluso lo extraordinario, como en el caso de grandes personalidades o genios, más si se escurre y busca esconderse tras una sonrisa, sea la del rostro o sea la plasmada en una red social. Aquí, el calvario va por dentro, hay ausencia de externalización de los síntomas, por lo menos de manera pública, por lo tanto, conlleva a un mayor coste o esfuerzo emocional. En todo caso, en la depresión, independiente de la forma de su manifestación, se está cegado de esperanza, aunque esta exista, cegado de ilusión, aunque se haya sido premiado por la vida o salpicado de gloria, la suerte o el propio esfuerzo o talento. Es así, como la “depresión sonriente”, reitero, que cuenta con energía, que maquilla y camufla los síntomas que consideraríamos clásicos, externalizados o visibles, se convierte en un maldito cáncer silencioso, disimulado por la risa, con el ímpetu para saltar, en los casos más crónicos, hacía la muerte física, hacía el suicidio, porque la depresión, sea cual sea, empieza a ser una muerte interna, tristemente solitaria y desesperanzada. Se necesita ayuda.

Todos somos susceptibles de ser atacados por este “virus” de la mente y del alma. Algunos no se atreven a consultar a un profesional, por miedo a ser medicados, por considerar prejuicios absurdos como el de ser catalogado “loco”, a lo que diré, que reconocer que tenemos un problema y pedir ayuda, es un síntoma de cordura, de raciocinio humano, una prueba de que no estas loco o por lo menos, y en tono jocoso, no tanto como piensas. Todos somos humanos, todos estamos expuestos a situaciones que pueden desajustar nuestros “jugos cerebrales”, así que no hay de que avergonzase, no hay razón para estigmatizar al otro por acudir a la ayuda maravillosa que ofrecen psicólogos o psiquiatras, lo que si debemos hacer es correr en ayuda, atención y paciencia hacia quien padece de este mal, y ponerle un ojo especial, sobre todo en nuestras familias, a quienes viviendo en ese carnaval engañoso del mundo, del que habla Peza, aprenden a “llorar con carcajadas”, y pedirle a los gobernantes y legisladores que empiecen a actuar de una manera más visible para regular y tratar este, un cáncer de la actualidad, que se ha llevado a tantos.