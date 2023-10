Cuando las armas hablan

La existencia de las guerras pone en peligro la conservación de la especie humana, más en estos tiempos que se usa la energía atómica como arma de destrucción masiva que nos pone en riesgo de ser destruidos por nosotros mismos.

De allí que la construcción de la paz no sea una tarea nueva, es una cultura que viene edificándose desde tiempos inmemoriales. El hombre, ser racional, que se guía por la inteligencia y la sabiduría, retrocede al estado de la bestia cuando esa racionalidad la usa para algo tan irracional como la destrucción del hombre por el hombre.

En el proceso de la construcción de la paz existen retrocesos, pero de estos se tienen que extraer enseñanzas y se han extraído. El hombre ha aprendido —muchas veces a los golpes— que el diálogo es el instrumento apropiado para la construcción de una cultura para la paz y la paz misma.

Sin cultura para la paz no es posible construir paz. La guerra es la enemiga. Lo primero en destacar es que por principio no se debe apelar a esta para solucionar controversias entre los Estados. Los choques siempre existirán, pero la guerra está proscrita, es antijurídica, es decir, contraria al orden legal. Por este motivo, en nuestro tiempo, no se puede defender la existencia de “guerras justas”.

Insisto en el diálogo en un ambiente de tolerancia, pluralismo y respeto por la diferencia. Por este motivo, las confrontaciones armadas que existen en el mundo tienen que ser resueltas mediante conversaciones. Cuando hablan las armas se silencia el derecho y desaparece la razón.

Las armas son el instrumento de la muerte, habla su lenguaje. Callarlas es el primer camino para la construcción de la paz y es un imperativo para la conservación de la especie humana y la disminución del dolor en el planeta Tierra.