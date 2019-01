¿Cuántas serán en el 2019?

La primera semana del año es una época de vacaciones para muchos y el puente de Reyes pareciera que prolonga el descanso de todos unos días más. Sin embargo, mientras muchos descansamos, otras personas no han parado de trabajar como son los médicos, enfermeras y, en general, los equipos de salud que año tras año durante las festividades decembrinas se ven enfrentados a un problema de nunca acabar: los pacientes que sufren quemaduras por pólvora.

El 2018 no fue la excepción, durante el último mes del año las lesiones relacionadas con la fabricación, el almacenamiento, el transporte, la comercialización, la manipulación y el uso inadecuado de la pólvora estuvieron presentes en las urgencias de muchos hospitales del país.

El número de pacientes que sufrieron lesiones por pólvora durante esta época se calcula que fue de por lo menos 675, repartidos por todo el territorio nacional. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que no debería haber un sólo colombiano quemado por esta causa.

Esta cifra, que de por sí es alarmante, tiende a aumentar. El reporte de estos datos es del 2 de enero de 2019 y falta todavía el numero de quemados que se pueden presentar durante la primera y segunda semana del año, fechas donde todavía hay rezagos de pólvora y fiestas en algunas ciudades del país.

El Instituto Nacional de Salud desde el 2010 vigila estos eventos y se encarga de recopilar los datos de toda Colombia desde el primero de diciembre hasta la segunda semana del año siguiente. Por lo tanto, hay el riesgo que este número de lesionados incremente durante las dos primeras semanas del año. El país sigue de fiesta y los colombianos seguimos exponiéndonos a una peligrosa tradición cuyas consecuencias son irreversibles.

Ahora bien, si nos comparamos contra el año inmediatamente anterior, las cifras han disminuido en un 7,7 por ciento, cifras que no representan un triunfo sino que demuestran la imposibilidad de realizar un adecuado control del expendio de pólvora y artículos pirotécnicos y la irresponsabilidad de muchos colombianos en persistir en tradiciones que son perjudiciales y potencialmente fatales.

De nada sirven los millones de pesos invertidos en las campañas de concientización para el no uso de la pólvora si la gente sigue quemando volcanes y voladores. Lo más preocupante de esta situación es que de todos los quemados 248 fueron menores de 18 años, muchos de ellos niños que no sabían las consecuencias del uso inadecuado de la pólvora y cuyos padres y familiares fueron los responsables directos del accidente. Como sociedad debemos preguntarnos: ¿Qué vamos a hacer para que no se vuelvan a presentar el próximo año estas situaciones?, ¿valdrá la pena sanciones más fuertes para los padres de los niños quemados por pólvora?, ¿hasta dónde estamos pecando por omisión al no tener unas medidas mucho más severas y punitivas sobre el control de la pólvora?, ¿son suficientes las campañas de concientización o nos hace falta algo más?

Cartagena y Bolívar no son ajenas a esta problemática, los números de lesionados siguen allí. Según datos del Instituto Nacional de Salud este año fueron 18 quemados, cuatro más que el año inmediatamente anterior. Las campañas contra el uso de pólvora se hicieron, la difusión fue evidente pero el resultado no fue el esperado. Causaba asombro ver cómo el 8 de diciembre, día de las velitas, se quemaban buscapiés en parques de barrios residenciales de la ciudad ante la mirada indiferente de muchas familias que departían en esa noche de fiesta. Todos los que estaban allí sabían de los potenciales riesgos a los que se exponían los menores que manipulaban pólvora, sin embargo, nadie hacía nada. La Policía al final del ejercicio fue quien controló la situación y evitó un accidente.

La responsabilidad es de todos, no podemos seguir permitiendo que los colombianos se sigan quemando, este año fueron 675 personas, ¿cuántas estaremos dispuestos a dejar quemar en el 2019?