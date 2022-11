¿Cuántos aguaceros más?

Después de la tempestad viene la calma y a muchos consuela este verso romántico que da esperanza y alivia el pensamiento de muchas personas cuando enfrentan una situación personal difícil de desafiar y ahora, mientras los derrumbes, el desborde de aguas, los agrietamientos y las inundaciones se precipitan sin miramientos y sin entender a ciencia cierta cuánto desastre se ocasiona, pido en el amanecer al abrir los ojos en nuestra Cartagena, imploro a Dios de toda bondad y perenne amor que irradia la solidaridad fraterna entre todos los cartageneros unidos frente a nuestras tragedias recurrentes. Coraje, y persistencia en medio de las vicisitudes de la vida para salir adelante con optimismo en una Cartagena superior a las adversidades.

La cartageneidad es un sentimiento colectivo de ciudad y todos unidos queremos sacarla adelante y todos aspiramos que sea una ciudad de oportunidades, una ciudad amable que acoja en su seno a sus habitantes para progresar, para sentirnos seguros y así comprender de una vez por todas que, si no nos apropiamos de nuestro entorno, si no nos sentimos parte de la ciudad, muy difícilmente podemos sacar el pecho por ella. Después de este aviso de aguacero de días seguidos, queremos que sea esta la oportunidad de mirar hacia lo importante e inmediato para avanzar en proyectos no solo de ciudad en sus estructuras físicas, movilidad, limpieza, orden, gratitud, sino en el ser humano como tal, es hora de pensar en el capital social como la mayor inversión para que podamos avanzar en una ciudad que sea sostenible y que sea capaz de florecer cada día más. No es un despropósito decir que la ciudad colapsó y que el estado de emergencia prendió las alarmas, no es tampoco un secreto que los cuerpos de agua principalmente los caños necesitan mayor atención para lograr un mejor flujo de aguas cuando se presenten los reclamos de la misma naturaleza que desde hace tiempo nos viene haciendo llamados de atención permanentes y nos hacemos los de los oídos sordos y cerramos los ojos y solo hasta cuando se presentan estas situaciones de calamidad empezamos a hacernos promesas que poco llegan a un final amable o satisfactorio. Tantas personas solidarias con los damnificados son el vivo ejemplo de que somos una sola ciudad y todos luchamos por lo mismo, meterse la mano al bolsillo y auxiliar a los demás es un acto de amor por el prójimo que sigue indicando lo bello de esta ciudad, sabiendo que los buenos somos más y que debemos seguir luchando para conseguir el bienestar colectivo y más por estos días donde se avecinan nubarrones. Se siente el miedo, el temor, la desazón, se siente inquietud y zozobra en el corazón, pero no nos podemos dar por vencidos, luchemos en gobernanza por salir todos adelante como ciudad y comunidad.

*Escritora.