¿Tiene cuerpo el agua? Si hablo en metáfora puedo decir que el agua con sus ondulaciones tiene la magia de acunar vida y abrir su boca como fuente de vida, “La desnudez del agua me baja, / me hunde con los cuerpos en el fondo/ y abro los ojos:/ estoy en un cementerio sumergido”, D. Oliveros.

Se le llama cuerpo de agua al área o extensión de agua sobre la tierra, de origen natural o artificial que debido a la escala de su visualización es representada a través de geometrías tipo polígono y en Cartagena de Indias los cuerpos de agua indisolublemente ligados a la ciudad son: la ciénega de La Virgen, la ciénaga de Las Quintas, la laguna de San Lázaro, la laguna de Chambacú y los canales que las conectan. La ciénega de la Virgen aún sigue mostrándonos su grandeza y su belleza, a pesar de los abusos a que ha sido sometida sin dolientes y pesar del ataque inclemente de los depredadores, su capacidad de aguante y resiliencia la mantienen a flote y muy a la congoja de que llora sobre su propio cuerpo y gime su SOS constante, sus lágrimas y súplicas se evaporan; siento dolor en el pellejo que en vez de piel se me ha curtido viendo la negligencia de todos y la indiferencia al no hacer que las leyes castiguen con todo el rigor o para que no haya castigo para no sonar inquisidora, no permitir a las personas que invadan y que además contaminan por no tener las condiciones requeridas.

El polígono de agua visto a través de un mapa nos muestra cada vez más construcciones sobre en la ciénaga de La Virgen y el robo inadecuado de las aguas. En mi ciudad damos la espalda a los cuerpos de agua, siendo ésta de gran importancia por donde se quiera interpretar. La ciénaga de Las Quintas sigue soportando descarnadamente el intratable y polémico problema del mercado de Bazurto, que todos conocemos desde la A/Z.

Trabajo desde hace tiempo en la sensibilización y apropiación por el rescate de los valores ambientales con diferentes poblaciones y, aunque sé que no es tarea fácil, le apunto a que con pequeñas acciones podemos lograr buenos resultados. ¿Conoces cuáles son los valores ambientales? Seguramente los sabes de memoria puesto que un valor es una cualidad, algo bueno que te distingue, sin embargo, los escribo: El amor ambiental. La conciencia ambiental. El respeto ambiental. La responsabilidad ambiental. La conservación ambiental. La convivencia ambiental. La sensibilidad ambiental. La iniciativa ambiental. La participación ambiental. Del listado anterior el primero y el último tienen un compromiso social de alto voltaje que abarca todo lo demás. Miles de quejas de los ciudadanos por las toneladas de basura en los cuerpos de agua de la ciudad, ¿de quién es la culpa? No es solo de la administración por no sancionar, es de todo el que arroja. ¿Será acaso que la empresa recogedora de basura no llega a los puntos de ciudad para la recolección?

*Escritora.