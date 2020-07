Cuidado con la palabra

Cualquier domingo del año pasado visité un famoso estadero de música salsa en la zona suroccidental de Cartagena, y allí tuve la oportunidad de escuchar al dueño del negocio relatando que había rechazado los ofrecimientos de unos jóvenes periodistas, quienes pretendían venderle publicidad para sostener su recién fundado programa radial.

“Les dije que no me interesaba, porque este negocio se vende solo. Los viernes no he terminado de abrirlo, cuando ya está casi lleno. Y ni se diga cuando el fin de semana trae puente. Yo no necesito de nadie”, remató el comerciante con un tono de arrogancia que superaba los discursos de Donald Trump.

Transcurrido un mes y medio de la cuarentena volví a saber de él, gracias a la veintena de avisos que envía al WhatsApp ofreciendo canastas de cerveza y botellas de whisky a domicilio, ya que, desde que las autoridades decretaron las restricciones, no ha podido abrir el estadero, que era su única fuente de ingresos. Así las cosas, cabe intuir que los ahorros se le están disminuyendo dramáticamente y “necesita” de sus antiguos clientes para revitalizar el patrimonio familiar, mientras sigue en marcha la cuarentena.

Aquello de que “la palabra tiene poder” no es una simple frase echada al aire por ociosidad. Es una verdad de a puño. Lo que se dice contiene tal fuerza cósmica que los deseos se materializan, para nuestra alegría o desdicha; y algunos enunciados imprudentes se revierten como para que cavilemos con cuidado antes de liberar el mínimo vocablo que se nos cruce por la cabeza.

Los crematorios de las funerarias, en diferentes países, han dado cuenta de varias lenguas que ponían en duda --y hasta se burlaban-- de la realidad del coronavirus, como si fuera no más que pura invención de las redes sociales. Aún así pocos captamos el ejemplo, la voz del universo advirtiendo a gritos que la situación no está para blasfemias festivas ni para celebraciones clandestinas.

Un par de predicadoras visitan a un vecino para comunicarle que el tiempo se está acabando, pero que todavía hay chance de salvarse siguiendo los lineamientos ordenados por Dios. Pero el vecino, previa sonrisa burlona, desenfunda una pistola de negro reluciente, al tiempo que asegura que “este es el único Dios que tengo para protegerme”. Unas semanas después, la soberbia y poderosa pistola no pudo evitar que la esposa y los hijos del vecino fueran los únicos muertos de un accidente de tránsito a las afueras de la ciudad.

El único que no necesita de nadie es Dios. El universo todo lo da y todo lo quita. El oído y la vista podrían alimentar el conocimiento. Pero la mayoría somos sordos y ciegos. De manera que la ignorancia, cual océano, parece no cansarse de vivir estrellándose contra las rocas de la verdad.