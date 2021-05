Culpables del desastre

Según el Dane la tasa de desempleo del trimestre enero marzo fue 15,8%, un aumento de 3,2 puntos frente al 2020. No hay la menor duda de que es el aumento del desempleo lo que disparó la pobreza. En consecuencia, deberíamos todos estar en la tarea de crear las condiciones para que haya más inversión y generar empleo con nuevos emprendimientos y el reenganche laboral de quienes se vieron obligados a dejar sus trabajos durante la crisis.

No ayudará la pérdida del grado de inversión. Pero mucho más grave es el impacto del paro y los bloqueos. Las cifras del primer trimestre mostraban que salíamos de la recesión y la economía crecía un 1,1%. Todo se ha visto frustrado por el vandalismo, la delincuencia y los bloqueos. Hasta el miércoles pasado, le estaban costado al país $10,2 billones, equivalentes al 1% del PIB. Es decir, estamos perdiendo todo lo ganado durante el trimestre pasado.

La culpa de esta tragedia es fundamentalmente del comité del paro y de Petro. El Gobierno no ha hecho sino ceder. Retiró su propuesta de tributaria, sacrificó a Carrasquilla, anunció educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3 y un subsidio para impulsar el empleo juvenil que beneficiará a medio millón de muchachos, etc. Y el comité, todos sus miembros de izquierda, no solo se mantiene en el paro sino que aumenta sus exigencias, muchas económicamente impagables. Y Petro no solo no condena los bloqueos sino que invita a nuevas manifestaciones.

También hay responsabilidad del Gobierno. Se sentó a negociar con el comité en medio de la extorsión y ha cedido y cedido sin obtener nada a cambio. Incluso anunció diálogos con el Eln. Un error detrás del otro. No logra complacer a los del paro y en cambio frustra a sus electores. Hay además una inadecuada comprensión del desafío que enfrenta. El paro, las protestas y los bloqueos no se dan por razones económicas sino políticas. Lo que la izquierda quiere es acorralar a Duque y no solo no tiene interés en mejorar la economía sino que le apuesta al empobrecimiento. Está convencida de que su discurso de odio, de lucha de clases, tiene más terreno fértil entre más desempleados y pobreza haya y que en esas condiciones tiene más oportunidades su candidato populista.

Por eso caen en el vacío todos los argumentos sobre el daño enorme que producen los bloqueos. Por eso mismo, muy preocupante ha sido la incapacidad del Gobierno y la Policía de levantarlos usando la fuerza legítima del Estado. Los bloqueos violentan los derechos y libertades de las mayorías y que si se prolongan en el tiempo son delitos.

Petro y el comité del paro están consiguiendo quebrar a las empresas que sobrevivieron a la pandemia y con ello disparar el desempleo y la pobreza. El Gobierno tiene la obligación de ejercer su autoridad y dar orden y seguridad. No caben más dilaciones.

*Abogado y analista político.