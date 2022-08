“Si el cambio no es cultural, no habrá cambio”, Patricia Ariza. ¿Es decir, usted planea continuar con lo que se realizó en la anterior administración? Claro que sí. Respuesta de la nueva ministra Patricia Ariza a Laura Camila Arévalo, en una entrevista publicada el 10 de julio en El Espectador.

Sorprendentemente, cultura es la palabra más buscada en el diccionario de la Real Academia Española y que su raíz más simple significa: cultivo. Pero de la palabra cultura se desprenden demasiadas definiciones. Eric Partridge vincula esta palabra al indoeuropeo, kwel, que significa “dar vuelta en torno a un lugar”. ¿Colombia?

Además, hemos visto florecer y caer grandes civilizaciones caracterizadas por sus propias costumbres, hábitos de vida y forma de interrelacionarse. Este año la cátedra del profesor Jesús Ferro Bayona nos ha venido alimentando en cómo fueron desapareciendo algunas culturas indígenas, hechos históricos, de nuestra amerindia. Resalto una parte del contenido de la entrevista que me marcó inmediatamente la leí: “La cultura no se puede ver solamente con el arte, sino también con los modos de ver, hacer, pensar decidir. Hasta la decisión de votar es un hecho cultural”, respuesta a la pregunta 11 de la entrevista a la ministra Patricia Ariza.

Si esas dos aseveraciones, continuar con lo que se ha hecho y mejorarlo, junto el concepto que la cultura no es solo la expresión artística per se, sino la vida misma, la ministra nos da un parte de tranquilidad y ojalá no se la atraviese un palo en la rueda. Porque miren como ejemplo lo que ha pasado con la cultura del voto en Cartagena, hoy tenemos una ciudad postrada por mas de 2 décadas de desgreño que nos toca una parte de lo que pasa a cada uno de nosotros; pero si le agregamos que la administración actual ha confundido el palacio de la Alcaldía con un tinglado de boxeo unido a un lenguaje que desdice de la jerarquía que representa, eso ni es cultura ni es nada.

El país, les guste a muchos y le disguste a la otra mitad, tenemos la enorme responsabilidad de generar una cultura del debate y oposición, pero con “cultura” con el respeto a las diferencias y que sean todas constructivas. La cultura al odio no cabe más. La cultura, de la voz cultus y su derivado colere significa el cuidado del campo y del ganado. Por lo tanto, debemos dejar de “cultivar” el origen del mal: el cerillo del narcotráfico, la mata que mata.

El reto, señor presidente, es gobernar para todos cultivando el verdadero amor: el respeto a los demás y al disenso. Saber escuchar otras voces, no solo la suya. Alguien ya lo dijo: “No me las sé todas”. Es verdad, nadie sabe todo. Escuche y lea a su ministra de Cultura, la tiene clara. La cultura es todo.

Parodiando a uno los centenares filósofos que han tratado de definir las corrientes culturalistas, escojamos para este cuatrienio la de Cicerón, que basado en su acepción latina dice: “cultura animi”, que cultivemos el alma.