Datos como moneda de cambio

Acceder al vasto océano de la web y a la infinidad de contenido que nos ofrece, puede percibirse en la mayoría de los casos, como algo gratuito, debido a que, no hay a cambio, una contraprestación económica tangible, como sí pasa con contenidos exclusivos. Sin embargo, sacando a las genuinas almas generosas, bien dice el dicho, que nada es gratis en la vida, no siendo una excepción el acceso a páginas web, pues todo ese buffet de contenido del que nos servimos, lo pagamos con una valiosa, aunque aún no cuantificada moneda de cambio, nuestros propios datos.

En la Sociedad Red, intangibles como los datos personales, son activos importantísimos, siendo la información, hoy más que antes, un poder potencializado por la tecnología que permite obtener y analizar, rápido y fácil, gran volumen de datos, que nutre y enseña a una Inteligencia Artificial en crecimiento, además de poder convertirse en base, para personalización de contenidos, creación de perfiles publicitarios, marketing, política o estrategia de turno del mejor postor, entre otros.

Este moderno Gran Hermano de inagotables y analíticos algoritmos, es esponja de un masivo volumen de información procesada a gran velocidad, y si bien resulta bastante útil y facilita la vida del ser humano, conviene preguntarse sobre el uso y disposición de los mismos, así como en manos de quiénes están, toda vez que, con esa información actualizada en tiempo real por dispositivos interconectados, se recrea fácilmente una radiografía 3D del usuario y su entorno, la cual, de cierta forma, puede ser vista por terceros.

Debido a la importancia del tema, los tratados y regulaciones existentes, así como las amenazas a filtraciones de seguridad, se hace necesario mejorar la propia diligencia y conocer nuestros derechos, así como las autorizaciones que entregamos. Así también, los responsables del tratamiento de datos, a parte de la obligatoria seguridad, deben apartarse de la tediosa letra pequeña e informar de manera clara, fácil y didáctica el uso y tratamiento de los datos que recopilan.

Más allá de ello y un paso adelante, la doctrina y legislación de países pioneros en la materia, han determinado que ese trueque de datos a cambio de información, es un contrato, donde los datos son la contraprestación y el titular de los mismos el consumidor, como es el caso de España, donde se reguló el pago mediante datos personales, reconociendo, por ende, el valor económico de estos.

Conviene conocer este nuevo concepto de moneda de cambio, sin perjuicio de la protección de los datos personales, especialmente los más sensibles, así como también, desarrollar programas que permitan a los usuarios, rastrear la información propia, para poder disponer de ella como se considere pertinente.