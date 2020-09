De acuerdo con el lector

Son varios los correos que recibo luego de publicada una columna de opinión. Son lectores que con respeto -o no-, comparten -o no- las críticas que escribo en cada artículo. Todas son bienvenidas, pues entre más interacción tenemos con los lectores (sin importar si son de derecha o izquierda, creyentes, ateos... lo que sea) significa que hay más interés por mantener vivo el debate, necesario para encontrar soluciones a tantos problemas que nos aquejan. Sin embargo, luego de mi columna, “¿Para qué el pico y cédula?”, recibí un mensaje particular del señor Ricardo Gerdts, quien se fijó que escribí “(...) de acuerdo al último número de cédula”, en vez de “(...) de acuerdo con el último número de cédula”. En su texto añade que “los periodistas deben ser muy cuidadosos en el uso del idioma, ya que en el fondo, son profesores de gramática de sus lectores”, y en eso tiene razón, pues es penoso cuando los profesionales de la comunicación maltratamos el idioma y peor aún si no corregimos los errores ortográficos. Por eso aplaudo los espacios en los medios de comunicación dedicados a recibir y exponer los errores que se cometieron, como hace El Espectador en su sección Redacción al desnudo. Celebro además aquellos que se interesan por enseñar, como El Universal con el Taller de Redacción y Ortografía, con la periodista Laura Anaya. Es valioso que ideas como esas se multipliquen.

En cuanto a la locución preposicional De acuerdo con, que significa “según o conforme a”, dice el Diccionario panhispánico de dudas que “es la forma preferida en la lengua culta, aunque existe también la variante de acuerdo a, surgida posiblemente por influjo del inglés according to y solo válida si lo que introduce se refiere a cosas”. Pero el Diccionario de la lengua española registra ya “de acuerdo con y de acuerdo a como equivalentes de conforme a sin expresar preferencia por una u otra variante”, es decir, que, aunque suene feo, puede emplearse incluso cuando el término se refiere a una persona.

En el correo, don Ricardo pone otros ejemplos en los que caen algunos periodistas, como el de reemplazar la preposición de lugar en por al (al interior de la Fiscalía a cambio de en el interior de la Fiscalía). Y es cierto, es muy común leer o escuchar en los noticieros que un recluso está al interior de la cárcel, cuando simplemente podemos decir que está en la cárcel. Recordemos que al interior se debe usar solo cuando hay una idea de movimiento o dirección: «Corrió al interior del salón».

En otra columna escribiré sobre otros pecados lingüísticos del periodismo, que a veces cae en errores como el cursiñol, término creado por Pedro Luis Mogollón, que se refiere a la manera larga y rebuscada de decir las cosas.

Al lector, gracias por escribirme y preocuparse por nuestro idioma.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz