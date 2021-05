El contrato de aseo que pasó de agache en Bolívar

Advierten que, de entrada, la empresa ganadora no habría cumplido con los requisitos, porque el documento que presentó con el informe financiero lo hicieron en PDF, cuando exigía que fuera en Excel.

El caso más reciente lo denuncia Mirna Herrera, representante de la Unión Temporal UT Grupo ADIN, uno de los dos participantes en la licitación para la selección del nuevo operador del aseo de los colegios oficiales en el departamento, por $9.664 millones. Según denuncia Herrera, la Secretaría Departamental de Educación no tuvo en cuenta denuncias muy graves sobre Don Aseo Ltda, la empresa que finalmente se quedó con el millonario contrato.

Pocas veces se les pone lupa a los contratos que se firman en la Gobernación de Bolívar. En algunos casos, pasan de agache contratistas y situaciones que resultan cuestionables; como si esos recursos no fueran públicos.

Parece tonto, pero no, “pensando que de esta manera nadie revisaría sus números, pero nosotros lo revisamos y se pasó del presupuesto oficial. Causal de rechazo”, indicó Herrera.

Pero la denuncia más grave se da por cuenta de los 260 certificados de capacitación que presentó la empresa ganadora y que aparecen emitidos por la Fundación Academia Sinú de Montería. Se trata de certificados de formación en labores de limpieza y uso de materiales de aseo, entre otros. Al ser consultada sobre esos documentos, María Andrade, presidenta de la Fundación, indicó que no realizan ese tipo de capacitaciones.

A eso se suma un aspecto que resulta curioso: en los pliegos, por primera vez en un proceso de escogencia de empresa de aseo para los colegios en Bolívar, se omitió la experiencia en ese campo y, coincidencialmente, Don Aseo no la tiene. Por si fuera poco, ponen como requisito que se tengan contratadas 70 personas desplazadas, solo ellos “demostraron” tener ese requisito.

Indagando sobre Don Aseo Ltda., encontramos que su representante legal es Fernando López Castillo y que fue referenciado por La Silla Vacía como uno de los contratistas que más plata ganó en el gobierno del exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda.

A pesar de todo es manto de dudas, la secretaria de Educación, Verónica Monterrosa, responde que “todo el proceso fue transparente”, que la aparente adulteración del documento no tenía valor, “porque en el informe del Ministerio del Trabajo no se establecen sanciones y eso era lo que exigían los pliegos”. Sobre los cuestionamientos a las 260 certificaciones de la Fundación Academia Sinú, aseguró que “no eran requisito, porque no se pedía experiencia”, otro aspecto cuestionable de esta licitación.

A esta y las futuras licitaciones en Bolívar hay que ponerles todos los reflectores posibles.