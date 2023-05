De coincidencia a coherencia

En el mes de mayo celebraremos Día de las Madres y Día del Maestro, parece una coincidencia, pero es una coherencia siendo la educación el punto de encuentro. No es justo que, en junio, se celebre el Día del Padre, en mayo debe celebrarse, día de los padres y día de los maestros. Dos son los que engendran, e inclusive adoptan hijos, en efecto, dos serán los responsables de crianza y educación de hijos. Buenos padres son los primeros y mejores maestros para educar hijos, cuando basan su metodología en amor, comunicación, respeto y ejemplo, formarán buenas personas, buenos ciudadanos.

La casa es la escuela para formar el ser, que luego llega a otra escuela llamada primaria en busca de saber, para pasar a la secundaria y a la universidad, en busca de saber hacer.

Buenos maestros adoptan estudiantes como hijos, para educarlos de manera integral, ser, saber y hacer, formando buenos egresados, buenas personas que utilizan su saber para un adecuado saber hacer, poniendo en sus productos, acciones y decisiones el sello, bien hecho. En Colombia la responsabilidad de la familia en la educación es un asunto legal, el derecho a la educación y el artículo 67 de la Constitución Nacional de 1991; la Ley 1620 de 2013 generó la obligación de preparar, implementar y cumplir un Manual de Convivencia en instituciones de primaria y secundaria, en coherencia, la Ley 2025 de 2020, estableció lineamientos para implementar las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria.

Al parecer nos quedamos en celebraciones, intentos de impacto de la legislación y documentos, lo que no hay es cumplimiento, porque desde el ser la violencia y agresividad son reales, mientras los bajos rendimientos desde el saber, también son reales.

No hace falta buscar culpables, lo que hace falta es buscar la causa, aunque no es suficiente es el primer paso, el siguiente es unir esfuerzos de padres y maestros, de las sociedades civil y gubernamental para diseñar programas, cuya implementación, sistema de evaluación para incorporar mejoras y garantía de continuidad, logremos recuperar el papel de los padres en la educación de casa, para que la formación de personas, de seres humanos con cualidades y valores, se convierta en vida cotidiana en vez de discurso estéril. Pero, no hay claridad en quién y cómo evaluará, la función de los padres en la educación.