De espalda a los debates

¿Y será que William García y Vicente Blel van a debatir?, fue la primera pregunta que hice cuando la Comisión de Debates Políticos de Bolívar (CDPB) me invitó a participar de su segundo debate de cara a las elecciones por la Alcaldía de Cartagena, y el primero a la Gobernación de Bolívar.

Lo dudé porque no era extraño que si en toda la campaña dejaron la silla vacía en los diferentes debates a los que fueron llamados, menos iban a asistir en la recta final, pues las encuestas seguían arrojando resultados a su favor.

Pese a eso, me reuní por un par de días con Leydis Rivero, directora de RCN Radio Cartagena, y la moderadora, Alejandra López, a construir un cuestionario para todos los invitados, con preguntas enfocadas en los programas de gobierno, en las propuestas que necesita la ciudad y el departamento, en las investigaciones que cada uno tiene, la viabilidad de sus promesas y sobre todo, a que respondieran más al cómo, que al qué.

Por intención de voto, los que lideran las encuestas para la Gobernación son Vicente Blel y Hernando Padauí; ambos fueron invitados al debate pero solamente el segundo confirmó. Es decir, el de la Gobernación se tuvo que cancelar de un día para otro porque Blel no dio la cara, y con un solo candidato no hay debate. Es lamentable que los bolivarenses no podamos presenciar una confrontación de ideas por el futuro del departamento; da tristeza que solo los veamos en fotos en redes sociales, acompañados de otros políticos y discursos que no tienen espacio para la argumentación y análisis.

Por el lado de Alcaldía, invitaron a los cinco que puntean: William García, Yolanda Wong, William Dau, Sergio Londoño y Fernando Araújo. García, quien no había ido antes al debate organizado por la Universidad Tecnológica y W Radio, por un supuesto dolor de garganta; esta vez envió una carta a la CDPB “ofreciendo excusas por la no participación en el debate, debido a compromisos con la comunidad cartagenera. Tengo varias reuniones programadas en distintos barrios y sectores de la ciudad”. (Ver el debate aquí: https://bit.ly/2qtwARU).

Difícil de creer que nunca, en toda su campaña, haya sacado un espacio en su agenda para debatir. A los demás candidatos también se les vio en los barrios, visitando casa por casa para conseguir los votos, sin sacarle el cuerpo a los debates, donde respondieron especialmente preguntas incómodas, de esas que la ciudad necesita que respondan. Eso sí, con garantías para todos.

¿Qué estarán diciendo de nosotros en el resto del país? Caracol Televisión también llegó a Cartagena para que Colombia entera viera debatir a los candidatos de una ciudad que ha sufrido políticamente porque hemos elegido mal en los últimos años; sin embargo, William García tampoco apareció.

Es absurdo. Ese ausentismo es nefasto para la democracia, solo sirve para aumentar la desconfianza de la ciudadanía en el modelo electoral que rige a Colombia.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz