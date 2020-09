De la Perimetral y sus implicaciones

Seguí con mucha atención la audiencia virtual que se dio por iniciativa del senador Fernando Nicolás Araújo Rumié, relacionada con la construcción de la Vía Perimetral, que ojalá no sea la segunda etapa para esperar otros diez años para la tercera. Esta vía nació como una solución, muy específica: servir de acceso rápido a los escenarios deportivos de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en julio de 2006. Como suele suceder con casi todas las obras importantes de la ciudad, esta no fue la excepción. Nos dejó el sinsabor que siempre nos embarga cuando, en lugar de tener una obra completa y funcional, nos entregan retazos que están muy lejos de ser una solución para convertirse en un problema como lo es esa vía actualmente.

La audiencia demostró que el proyecto, tan anhelado por la ciudadanía, no es simplemente terminar la vía. Los expositores, todos con excelentes conocimientos sobre las implicaciones del proyecto, dejaron bien claros los diferentes aspectos que este conlleva.

Empecemos por la parte técnica, que podría ser la más importante, pues no podemos caer en el mismo error que se cometió con el primer tramo desde el punto de vista geotécnico. Sabemos que los suelos, por donde pasaría la nueva vía, no están consolidados por ser el producto de aluviones arrastrados por las escorrentías pluviales que descargan en la Ciénega de la Virgen. En vista de lo anterior la alternativa, técnicamente recomendada, es un viaducto. No aceptemos imposiciones de la ingeniería foránea y démosle paso a la local que está bien preparada, con excelentes conocimientos de la ciudad y de sus necesidades.

La solución de los drenajes pluviales es un componente crucial que hay que estudiar con cuidado para tratar de frenar la sedimentación acelerada de este importante cuerpo de agua. Pensar en resolver el problema, con estaciones bombeo, sería imposible mientras no exista una entidad que las opere y mantenga. Las experiencias con este tipo de soluciones son nefastas y lo vemos en las que construyeron en Plaza de la Aduana y Parque del Centenario.

La parte ambiental no debe limitarse a unas acciones, meramente puntuales, de cuidar las especies y otros aspectos del ecosistema actual. Tenemos que tener en cuenta todo lo relacionado con el cambio climático y sus implicaciones que son de carácter irreversible. El dragado de la Ciénaga y la recuperación de la Bocana complementarían satisfactoriamente lo relacionado con el aspecto medioambiental del proyecto.

*Ingeniero Civil y Sanitario.