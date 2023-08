En uno de los videos de mi canal de YouTube “Nachodice” me hice una reflexión acerca de las cosas buenas que se tuercen y se convierten en factor de daño a las personas y a las relaciones entre ellas. La visita de una de las hermanas promotoras del movimiento “Talita Kumi” (¡Levántate y anda!), de la Conferencia de Religiosos de Colombia, planteando a los religiosos de la Arquidiócesis la gravedad de la trata de personas en el país y en Cartagena me ha urgido a escribir estos pensamientos como una imperiosa llamada a tomar conciencia y a actuar ante un fenómeno destructor de la vida humana y complejo en los múltiples factores que lo sostienen.

A nadie escapa el riesgo que puede conllevar denunciar con valentía y serena claridad los distintos poderes detrás del fenómeno de la trata. Quizá por ello preferimos callar y hacernos los de la vista gorda. ¿Esta es postura de creyente? Con este interrogante reconozco que arde la vida constatar que algo bueno como el turismo; bueno, como la belleza de nuestras mujeres morenas, cadenciosas y picarescas. Algo tan bueno, como nuestro hermoso centro amurallado y las casas solariegas de los barrios de tradición, se haya degenerado de manera vil, comerciando con la pobreza de nuestros mulatos y mulatas. Por el deseo desorbitado del dinero fácil que carcome la conciencia, por el sacrificio de la vida en el altar putrefacto del dinero.

Porque es bueno, muy bueno, que vengan turistas del mundo entero y ello genere ingresos y empleos para muchos de nuestros hermanos y hermanas; pero es triste que eso bueno se vaya convirtiendo en factor de desarrollo mayor del vicio y la trata, que destroce el sentido del turismo de descanso y de la dignidad humana. Ante una sociedad como la nuestra, vienen a mi pensamiento las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor” (Lucas 4,16-20).

Jesús resucitado sigue recordando que nos ha dado su Espíritu para que ser capaces, ante la trata, de llevar la buena noticia de la dignidad mayor de los esclavizados y esclavizadas por esta sevicia humana; llamándonos unirnos a todos los que, desde diversas orillas de la fe o de la incredulidad, se comprometen con la búsqueda de liberar a todo maltratado o maltratada para que recupere su libertad y anunciarles el tiempo de la gracia, es decir, el de la vida de Dios por la llegada de la justicia y la libertad, provocadas por las cosas buenas que no se tuercen y convierten en fatídica condena de destrucción de vidas. No olvidemos que el cristiano se compromete con la lucha y no con el éxito. Porque seguros estamos de que los anhelos de liberación inscritos en el corazón humano son mayores que todos los poderes de la muerte.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.