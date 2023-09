De los amigos y otros menjurjes

“Dile a tu amigo que en su muerte, una parte de mí muere y se va con él. Donde quiera que él vaya, tú también vas, Así no estará solo” Krishnamurti.

Fuera de las expresiones brother, pana (de panadería- pan espiritual), mi lanza, mi sangre. La palabra “llave” se vincula a la mitología santera, donde se tiene a Elegguá, el “Orisha mayor” el que posee las llaves del destino, que abre y cierra todas las puertas de la vida. Poniéndolo un poquito más hermoso, Mario Benedetti, nos cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en esos tiempos de terror, de cuando se lanzaban a los jóvenes, desde los aviones en movimiento y las salas de tortura pululaban en todas las guarniciones militares, llevaba siempre “cinco llaves ajenas, pegadas a un llavero, dentro de su bolsillo, cinco llaves de cinco casas, de cinco amigos, las llaves que lo salvaron de la muerte”.

Elmer Hubber, nos enseña que un amigo es el que sabe todo de ti, y a pesar de ello, té sigue queriendo de igual forma. Es cierta aquella frase que enseña que los amigos, son unos hermanos, que, gracias a Dios, tenemos el derecho de elegir, y el gran Quevedo, nos ilustra que es verídico que: “vale más un buen amigo que cien parientes” (si son desleales peor).

Una de las cualidades que debe tener una buena amistad, es la comprensión, para aminorar los defectos y poner en grandilocuencia las virtudes, con razón Jubet decía: “cuando mi amigo es tuerto, lo miro de perfil”.

En este mes celebramos en Colombia el día del amor y la amistad, tiempos oportunos para que los grandes y pequeños almacenes hagan su agosto, donde hay que poner mucho cuidado en detectar las invitaciones que nos hacen a los descuentos y las rebajas, resultan que no son tan ciertas.

Es necesario hacer un alto en este camino de tanto estrés, para hablar de la amistad, palabra grandilocuente que alude a una relación que se establece entre dos o más individuos, los cuales se asocian, en una forma voluntaria, para nutrir y hacer vigentes valores fundamentales como la lealtad, la franqueza, la fraternidad, la incondicionalidad y el compromiso, siendo verdad de Perogrullo que en estos tiempos de comunicaciones céleres, bajo unas plataformas que muestran a las personas, sin poderse tocar, no todo el que dice ser tu amigo, realmente lo es. La amistad para mi concepto, requiere de abrazos, de una cena fortuita, de la compañía con un vino, y por qué no, compartir una angustia existencial, una tusa o un despecho, de aquellos que hacen llorar el alma.

En el libro XVIII de la “ética para Nicómaco”, Aristóteles nos decía “la amistad es lo más necesario para la vida”. Palabras que caen como agua en el desierto, en unas sociedades, día tras día más vacías, las videollamadas y los WhatsApps no permiten que se den esos encuentros presenciales amorosos, sorpresivos y fraternales, con abrazos que toquen el corazón. El gran escritos Sandor Marai, en su obra, el último encuentro (escritor húngaro, nacido en 1900, se suicida en 1989, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín) tiene un texto que asombra y refresca nuestro ser “no hay un proceso anímico, más desesperado, que cuando se enfría una amistad entre dos hombres, porque entre un hombre y una mujer todo tiene condiciones (con unas pocas excepciones) como el regateo en el mercado. Pero el sentido profundo sentido de la amistad, es justamente el altruismo: que no queremos un sacrificio del otro, que no queremos su ternura, que no queremos nada en absoluto, solamente mantener el acuerdo de una alianza sin palabras”. Es decir, una amistad que contenga un extremo desinterés, que abarque como un lago, toda la relación.

Jalili Gilbran, en su libro “el profeta” nos dejó este hermoso fragmento” háblanos de la amistad. Y el respondió, diciendo: vuestro amigo es vuestra necesidad satisfecha. Es el campo que sembráis con amor, y cosecháis agradecidos. Es vuestra mesa, y es el hogar que os da su calor. Porque a él vais cuando tenéis hambre, y en el buscáis la paz. Cuando vuestro amigo os revela su pensamiento, ningún temor os asalta de que el “no” sea la respuesta, o de que el “si” sea negado.

Y cuando está sumido en el silencio, vuestro corazón está siempre atento a su corazón. Porque en la amistad, sin palabras, todos los pensamientos, todas las esperanzas, todos los deseos, nacen y se comparten con una alegría callada. Cuando os separéis de vuestro amigo no os acongojéis. Porque, lo que más amáis en él, se destacará más claramente en la distancia, como la montaña que el escalador ve con más claridad desde la llanura. Y que en la amistad no haya otro propósito fuera del de la incesante compenetración espiritual. Porque el amor que busca algo distinto al descubrimiento de su propio misterio, no es amor, sino una red que se tiende, y en la cual todo lo inútil cae.

Y que lo mejor sea para vuestro amigo. Y si tiene que compartir vuestras horas difíciles, que también comparta vuestras horas felices. Porque ¿Qué vale este amigo que solo buscas para matar las horas? Buscadlo siempre en las horas que vivís. Porque él está para llenar vuestras necesidades, más no vuestros vacíos. Y en las horas gratas de la amistad, que haya risas y placeres compartidos. Porque ante el rocío caído sobre las cosas pequeñas, el corazón encuentra su amanecer y se refresca”.

Para terminar, solo nos queda reflexionar sobre esta pregunta ¿con quién puedes contar cómo tu amigo o simplemente los que dicen que lo son, son tus seguidores, tus amistades o tus enemigos, camuflados de amigos?