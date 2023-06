De los soberbios, líbrame Señor

“La soberbia no es grandeza, si no hinchazón, y lo que esta hinchado parece grande pero no está sano” San Agustín

De niño, a manera de juego, mi primo Guillermo Osorio (filosofo- profesor de la Universidad de Antioquia QEPD), me gritaba: “baboso y soberbio”. Luego, en mi juventud, a manera de ofensa, eché mano de esas palabras mágicas en mis peleas callejeras. Incluso, de manera práctica decía “boso y berbio”. Lo cierto es que en Antioquia y Chocó, la palabreja “baboso” se emplea para identificar a un personaje que habla más de la cuenta y lo peor, una persona que nunca cumple lo que promete. El soberbio, en cambio, es un individuo que se cree superior y menosprecia los atributos, logros y conocimientos de los demás. Es muy fácil de identificar, pues suele presentarse con las mismas ínfulas de los que usan eso de: “usted no sabe quién soy yo”. El más aventajado de estos personajes intentará hacerse notar alegando estar más preparado que un yogurt, por ser el mejor académico de su generación, el más capacitado, el superior funcional de todos los servidores públicos y bla, bla, bla..

El sinsabor que deja el presumir se ha generalizado y cualquier ciudadano tiene derecho a “chicanear”. Hace poco, el 22 abril 2019, cerca de la Plaza Minorista de Medellín, un policía le pegó varias veces con su bastón de mando a un habitante de calle, que salía de una quebrada que desemboca al rio, buscando evitar la golpiza, decidió lanzarse a estas aguas, dos días después, el cuerpo sin vida fue recuperado a la altura del Municipio de Barbosa, Antioquia. Otro ejemplo, en hechos ocurrido en agosto 2019, luego de que un ciudadano, atacará con arma blanca a otro habitante de este tipo, un juez lo halló culpable por delito de homicidio agravado, condenado a treinta y tres años y cuatro meses de prisión. Son sucesos, que se presentan ya como cotidianos, donde la justicia penal, en fechas recientes, condenó a más de dieciocho años de pena intramural, a otro de estos personajes arrogantes, que le dio un golpe a uno de estos habitantes menesterosos, solo porque le pidió una moneda, al caer el indefenso, se golpea en la cabeza, penalizaron al energúmeno, por homicidio preterintencional agravado.

Se relieva, en tratándose de un servidor público no es de recibo ese desvalor de la arrogancia, pues por su condición, está llamado a dar ejemplo de cordura, coherencia y buenos tratos. El equilibrio y la razón son los atributos de un hombre llamado a laborar con donaire y elegancia para con el Estado, en cualquier nivel. La historia que citaré a continuación viene a cuento, cuando se habla de la importancia de la experiencia y la ponderación de los hombres. “caminaba despacio con mi padre, cuando él se detuvo en una curva, y, después de un pequeño silencio me preguntó: “además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agucé el oído y le respondí: “oigo el ruido de una carreta”. “eso es - dijo mi padre- una carreta, pero una carreta vacía” pregunté a mi padre: “¿Cómo sabes que está vacía si aún no la hemos visto?”. Él contestó: “cuándo más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace la humildad hace callar nuestras virtudes y permite a los demás descubrirlas, y nadie está más vacío que quien está lleno de sí mismo”.

Es indudable, una carreta, en un sentido figurado, llena de sabiduría y de conocimientos, nos transmite las sensaciones de tranquilidad, plenitud, y confianza. En cambio, esos egos super inflados, como un globo de helio, se pueden pinchar fácilmente, con solo una aguja. Un funcionario público inflado y sin equilibrio, explota en cualquier momento, dejando en evidencia que es un ser vacío. Y con razón, se asegura que “el que sabe, suele hablar poco; el que habla mucho, suele saber poco; el que profundiza en las cosas suele hablar con prudencia y mesura. Los que hablan a la ligera y hacen juicios precipitados sobre las personas o los asuntos suelen hablar demasiado”.

En nuestro país, está haciendo carrera esa torpeza, son personas tóxicas que generan un ambiente denso y polarizado. Los griegos, que sí sabían de filosofía, pues fueron uno de los pueblos fundantes (basta con recordar a Sócrates, Aristóteles y Platón) tenían un concepto helénico llamado “la hybris” que lo podemos enunciar como “arrogancia” o “desmesura” en oposición a la sobriedad y a la moderación. El doctor David Owen, en el año 2008, neurólogo y miembro de la Cámara de los Lores, acuñó el término “síndrome de hybris”, para describir aquellos funcionarios públicos que muestran una tendencia a la omnipotencia, a la megalomanía, que son impermeables a la crítica, que se creen infalibles, con un exceso de confianza en sí mismos, que ven enemigos en todas partes. La soberbia era castigada con violencia y sin piedad por las “Erynías”, perras furiosas que mordían y azotaban sin ninguna conmiseración a los arrogantes, para proteger el orden de la sociedad; también se recuerda, que esta desmesura les costó el paraíso terrenal a Adán y Eva, que pretendían compararse e igualarse con Dios. Es por eso que el Eterno nos lanza a errar por la tierra, a llevar siempre con nosotros el pecado original. Sin embargo, pese a estos fuertes castigos, los egos inflados siguen enquistados en la humanidad.

Finalmente, recordemos a Alejandro Magno, el gran conquistador del imperio Persa, uno de los líderes militares más importante del mundo, por su sabiduría y por sus excelentes estrategias, él nos legó estas importantes reflexiones:

1.- Solicitó que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época para mostrar que los galenos no tienen, ante la muerte, el poder de curar.

2.- Exigió que los grandes tesoros que había conquistado fueran esparcidos hasta su tumba para así demostrar que los bienes materiales conquistados en la tierra, permanecían aquí.

3.- También pidió que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd, a la vista de todos, para demostrar que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos, cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo.

La invitación entonces es a tener más presente en nuestros actos a “Némesis”, diosa griega de la justicia, el equilibrio y la mesura, orientando nuestra brújula hacia la “areté” en aras de la excelencia, y con un alto sentido del deber y el honor. Creo que es una de las formas más eficaces de salir de nuestra crisis institucional. Es más, si la arquitectura de nuestro Estado ha sido mal diseñada y está endeble, es hora de aplicarnos en realizar una reingeniería, y que todos aportemos un grano de arena, pero en especial, los servidores públicos y personas influyentes, que deben dar buen ejemplo, es sumamente importante los aportes de humildad, razonabilidad y coherencia, con la finalidad del encuentro de una convivencia pacífica y un orden más justo.