De monopolios andinos

Soliendo eludir radares, poco se ha advertido el revuelo que padece la cultura por estos tiempos. La salida expedita de Patricia Ariza, del Ministerio, se debió, según sus propias palabras, a “diferencias en la política de la música”, pues tanto la propuesta Ley de Música como el ánimo del hoy ministro encargado Jorge Zorro por honrar la promesa presidencial de un sistema sinfónico nacional, han suscitado polémica. Surgen voces desde los cacicazgos establecidos, siendo que algunos de estos académicos pertenecieron a la Misión de Sabios de Duque (el que diluía el jugo de naranja). Detrás de la crítica al Sistema de orquestas venezolano yace esa tendencia a la cancelación y a la culpabilización histórica descontextualizada, que ya permea el discurso institucional de países desarrollados.

Consterna que un título en Música hoy sea, para miles de artistas nacionales firmantes de un documento enviado a Petro, salvoconducto para ejercer una inquisición cultural, desvirtuando lo plural y lo universal de la herramienta sinfónica. Las facultades de música parecen guarecerse en su liderazgo adquirido para ejercer nuevas discriminaciones que les permitan controlar las infraestructuras musicales del país. Su afán por destronar lo percibido como ‘colonial’ es feroz, irracional e importado, así como les urge validar todo el arte intermedio que han parido sus sucesivas indigencias intelectuales para promoverlo con retóricas victimistas. La academia debe reformarse: sus dictámenes son anacrónicos y estériles, su representación es limitada y su carácter sectario. Ante la mayoría, su credibilidad radica en el valor económico de su cartón y poco más.

Lo que el Ministerio se empecina en denominar ‘estallido cultural’ no cuaja en un clima de desconfianza, imperando la aprensión al centralismo que han ejercido gobiernos e instituciones del país a detrimento de su periferia. Desde el Caribe, se intuyen más monopolios andinos mientras ambas facciones –adeptos de un nuevo sistema y del antiguo– coincidan en no otorgarle a todos su lugar. No se entrevé solución si los ‘profesores del cocido’ (citando al ‘Tuerto’ López, quien también en la Bogotá de hace un siglo topárase con descalificativos) persisten en sus filípicas contra lo sinfónico, lanzando burdos ataques contra Abreu sin reconocer que el Sistema puso a un latinoamericano al frente de las mejores orquestas del mundo y nutrió con muchos músicos procesos internacionales.

Lo que es motivo de orgullo para tantos latinos, aquí solo es madera para disentir. Surtido por mezquindades seculares, el carácter colombiano parece resentirse al constatar que nuestros mejores logros, al menos en lo sinfónico, dependieron de individuos luchadores que se abrieron paso a pulso por fuera, y rara vez contaron con el apoyo de su gobierno.