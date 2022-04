De perros y perras

Su Santidad el papa dijo recientemente que es un escándalo que las nuevas generaciones occidentales tengan cada vez menos hijos y cada vez más perros. Estoy de acuerdo. Basta con pasear por cualquier ciudad europea o americana, particularmente en los barrios de clase acomodada, donde son más habituales las mujeres que retrasan la maternidad y los hombres que abrazan la adolescencia perpetua, para descubrir montones de personas solas o en pareja que pasean perros, generalmente perritos pequeños, ridículos y gritones con nombres del tipo de Pufi, Loli, o Dolci, que, más que perros, parecen amantes universitarias de un sugar daddy de cincuenta años.

En la ciudad de la que yo procedo, Alicante, en España, los datos afirman que en el centro histórico hay más perros que niños y no es raro ver parejas que pasean con un carrito para niños en cuyo interior no hay niño alguno, sino una alegre masa de pelos a la que le cuelga la lengua. No me malinterpreten, a mí me gustan los perros. Me gustan mucho. Me parecen unos animales buenos, nobles y fieles. Comparados con más de un ser humano que anda por ahí, recomiendo ardientemente optar por un perro y, aunque es cierto que de vez en cuando hacen sus necesidades donde no deben, también lo es que no es extraño que sus dueños y dueñas hagan cosas peores. Que nadie lo dude, me encantan los perros y, como los hechos demuestran, también las perras.

Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y en este punto doctrinal coincido con su Santidad: la falta de niños y el exceso de mascotas es un perfecto síntoma de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo.

Una sociedad de adolescentes perpetuos, de inmaduros permanentes, incapaces de asumir la responsabilidad de tener hijos, pero ridículamente necesitados del cariño de animalitos. Vayan preparándose, porque a más se desarrolla un país y sube su nivel de vida, más se percibe este fenómeno, más bajan las tasas de natalidad y, como la inmadurez se extiende a todos los ámbitos y la gente no solo no tiene hijos, sino que además tampoco tiene aguante para una relación sentimental para toda la vida, al final con lo que nos encontraremos será con una sociedad de viejos solitarios y amargados. Nosotros en treinta años. Así que ya saben, menos salir con el perrito a pasear y más quedarse en casa a fornicar. Más niños. Más familias. A ver si maduramos un poco y evitamos la inundación de infantilismo que nos desborda.