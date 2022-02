¿De qué es capaz Rusia?

De todo, porque un dictador no tiene límites, ni frente a su pueblo ni frente al mundo. Hoy en Rusia está prohibido protestar contra la guerra en Ucrania, y el que lo intente es capturado, como vimos en los noticieros.

Una imagen del New York Times retrata la distancia entre Rusia y Occidente. El 7 de febrero Macron fue a Moscú a hacerle show diplomático a Putin, y están sentados en las cabeceras de una gran mesa, con un “distanciamiento” que el COVID no explica, pero sí el pie de foto: “...mientras Moscú continúa... realiza amplios juegos de guerra, el presidente Vladimir Putin mantiene la ventana abierta para más negociaciones en un juego calculado... de persuadir a Washington y sus aliados para que acepten las demandas de Rusia”.

¿Cuáles demandas? La Unión Soviética se disolvió en 1991, pero Ucrania es una despensa de alimentos y minerales estratégicos, y por su territorio pasa el 85% del gas ruso hacia Europa. Por ello Putin considera una amenaza su eventual adhesión a la OTAN.

¿De qué son capaces Estados Unidos? De poco al parecer. Mientras Biden emplazaba a Putin sin mayor firmeza -“Rusia tiene que elegir entre la guerra y todo el sufrimiento que traerá consigo, o la diplomacia...”- Putin ya había elegido y Estados Unidos lo sabía, cuando fue evidente que los movimientos militares no eran ejercicios de rutina.

Los días anteriores Biden no tenía dudas sobre la invasión. ¿Y cuál fue su respuesta y la de sus aliados? Sanciones. Sí, como las impuestas a Cuba desde 1962, y a Venezuela y Nicaragua sin que nada pase. No en vano la reacción de Selenski: “Nos han dejado solos... ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo”.

De qué es capaz la ONU: la actitud suplicante de Guterres lo dice todo: “En nombre de la humanidad, devuelva sus tropas a Rusia”, como si eso hiciera mella en el dictador.

Y a nosotros, ¿qué nos afecta? Mucho, en lo económico doy un ejemplo: el 42% de los fertilizantes que usamos, ya costosos, vienen de Rusia y Ucrania y se encarecerán aún más.

Pero son más peligrosas las repercusiones geopolíticas. Mientras Rusia invadía, el viceprimer ministro Borisov firmaba acuerdos en Caracas y Maduro anunciaba una “poderosa colaboración militar” y su respaldo “para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental”. Sobra decir que Borisov fue también a La Habana y Managua a hacer lo propio.

¿Por qué peligroso? ¿Acaso hemos leído un trino de Petro rechazando la invasión? Rusia apoya y espera su victoria para incluir a Bogotá en la próxima gira de Borisov. Así de sencillo.